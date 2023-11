MasterChef+: campeão de 2022 participou de concurso de beleza depois do reality

Aos 80 anos, o campeão da 1ª temporada do MasterChef+, Astro diz que tem muito o que agradecer ao programa. Depois de levar o troféu para casa, ele resolveu tentar novas conquistas e concorreu ao prêmio Mister Melhor Idade de Caraguatatuba, no litoral paulista.

À Band.com.br, ele contou que o programa o incentivou a viver essa experiência. “Minha vida ficou mais ativa, eu participei do Mister de Caraguatatuba, desfilei na passarela, fui cumprimentado pelas autoridades e foi muito legal, está sendo muito legal. Eu só tenho a agradecer.

O campeão do MasterChef não ganhou o Mister Melhor Idade, mas não se abalou e segue comemorando a vitória no programa culinário. “Para vida eu levo a boina que ganhei do [Henrique] Fogaça e esse troféu. Isso é coisa para a vida”, afirmou.

