Melhor suco de laranja do mercado: qual foi o critério dos especialistas?

Espremer laranjas é sempre a melhor opção para se obter um suco fresco, mas nem sempre há tempo ou disposição para isso, tornando mais uma vez a produção de industrializados algo muito útil e prático para os consumidores. E como se sabe que existem inúmeras marcas do produto, com variações de embalagem, preço e qualidade, o Paladar entrou com mais uma edição de teste para eleger o melhor selo.

Para fazer uma avaliação justa, foram selecionados apenas sucos feitos com 100% do suco da fruta - ou seja, os refrescos, com até 30% de suco natural; os néctares, com até 50%; e os adoçados com suco de maçã ficaram de fora -, e todos foram provados às cegas.

Ao todo, foram coletadas amostras de 11 das principais marcas do mercado, que passaram pela avaliação do júri especializado composto por Mario Panezo, Nicholas Fullen, Ygor Lopes, Rachel Louise e Ricardo Takahashi. Os especialistas levaram em consideração os seguintes aspectos que um bom suco de laranja integral deve ter: coloração atrativa, sabor e aroma da fruta.

A degustação resultou em um ranking, cuja primeira colocação foi ocupada pelo suco de laranja da marca Fazenda Bela Vista. O produto ganhou o paladar dos jurados por apresentar um aroma agradável e um sabor que muito se aproxima da versão natural, espremida em casa. Apresenta acidez e dulçor na medida certa, com um nível de amargor tão sutil que quase não interfere no sabor.

O ranking completo e as avaliações detalhadas dos especialistas podem ser encontrados na matéria ‘Qual é o melhor suco de laranja pronto do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.