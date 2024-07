Quais são as melhores linguiças do mundo segundo o TasteAtlas?

As melhores linguiças do mundo foram classificadas pelo TasteAtlas, destacando a diversidade culinária e versatilidade desse produto.

Embora o guia não tenha acrescentado as variedades de linguiça brasileira na lista, o Paladar realizou testes às cegas que comprovam a qualidade dessas produções no Brasil (confira os resultados mais abaixo).

Alheira de Vinhais (1º lugar)

Muito consumida em Portugal, esta linguiça pode ser acompanhada de batatas ou vegetais cozidos. Ela é composta por carne de porco e poucos temperos, resultando em um conjunto agradável de aroma e sabor.

Alheira de Mirandela (2º lugar)

Com batatas ou legumes, a Alheira de Mirandela pode ser o ingrediente principal de um prato, com sabores, aromas e cores evidentes. Essa linguiça, também popular em Portugal, inclui carne bovina, suína, de aves, temperos e pão de trigo entre os ingredientes.

Chorizo (3º lugar)

Esta linguiça espanhola é composta principalmente por carne de porco e algumas especiarias, como ‘’pimenton’' (uma espécie de páprica), que confere sabores picantes e acentuados. Ela pode ser frita, grelhada ou cozida, sendo bastante versátil na cozinha.

Testes Paladar

Qual a melhor linguiça calabresa do mercado?

9 marcas de linguiça calabresa do mercado foram selecionadas para o teste do Paladar com especialistas. Eles avaliaram cada produto às cegas, considerando critérios como textura, sabor aparência e aroma. Após a degustação, a grande campeã do teste foi a Sadia. Confira o resultado completo aqui.

Degustação às cegas de marcas de calabresa. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Qual a melhor linguiça toscana do mercado?

Além de descobrir as melhores linguiças do mundo e a melhor linguiça calabresa do mercado, saiba também qual a melhor linguiça toscana segundo o Paladar. Ao todo, foram testadas 10 marcas com a ajuda de especialistas. Acesse o teste completo neste link.