Nozes ajudam a reduzir fadiga e resguardar os ossos; veja receitas

Por um longo período de tempo, as oleaginosas foram riscadas do cardápio pelo seu alto teor calórico e consideradas vilãs da alimentação. Após o respaldo de várias pesquisas, porém, nozes, amêndoas e castanhas são consideradas hoje verdadeiras aliadas da saúde.

Esses nuts são ótimos para ingerir durante o dia, pois agem em mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome. Mas os cientistas destacam que essa atuação só se dá dentro do contexto do equilíbrio, evitando excessos.

Uma das oleaginosas que mais está ligada aos vários benefícios para a saúde é a noz. Fonte de magnésio, ela age contra a fadiga e ajuda a resguardar os ossos. Como toda oleaginosa, também apresenta ótimos teores de gorduras poli-insaturadas.

Receitas com nozes

Carne de panela com nozes

A carne de panela é repaginada com essa nova versão que tem uma pegada mais crocante por inserir nozes no prato tradicional, trazendo um charme especial, gostoso e diferente. Veja a receita completa aqui.

Toast de brie, mel e nozes

Que tal experimentar esse toast de mel e nozes? Essa torradinha é uma ótima opção de entrada para almoço ou jantar quando for receber convidados em casa. O doce da noz com o mel combinam perfeitamente com o queijo brie. Veja a receita completa aqui.

Brownie de chocolate com nozes

O brownie é um bolinho de chocolate muito famoso em todo o mundo. Na versão básica, leva cacau, açúcar, farinha, manteiga e ovos. Mas você pode trazer mais sabor inserindo nozes e frutas secas. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais sobre oleaginosas e os benefícios desse grupo de alimentos para a saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.