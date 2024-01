Qual é a melhor pizza de padaria de São Paulo?

Em 2023, o concurso Padocaria elegeu as melhores padarias do ano em São Paulo e definiu as campeãs pelas regiões da cidade. A grande vencedora foi a Panificadora Ceci, que garantiu o prêmio de Melhor Padaria de São Paulo e também da Zona Sul.

Mas nem só de pãezinhos vive uma padaria não é mesmo? Hoje é possível encontrar algo além dos tradicionais quitutes, como opções almoços, salgados, jantares, sopas e até mesmo pizzas.

E no que diz respeito a pizzas, a Padaria e Confeitaria Vera Cruz levou a melhor e conquistou o primeiro lugar com a ‘melhor pizza de padaria’ de SP, uma das categorias do concurso.

O Padocaria ainda elegeu o melhor café; melhor pãozinho; melhor pão na chapa; melhor doce; melhor serviço de frios; melhor time de chapeiros.

