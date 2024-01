Qual é a melhor padaria da Zona Norte de SP?

As padarias são um marco de São Paulo e não há quem visite ou more na cidade que não concorde. E muito além do tradicional pão francês, esses estabelecimentos são famosos por seus bolos, doces e pãezinhos diferentes que fazem muito sucesso.

Em 2023, o concurso Padocaria elegeu as melhores padarias de SP. O ranking foi feito por região e a padaria Estado Luso foi a melhor da Zona Norte, sendo bicampeã nessa categoria.

O concurso também ranqueia os melhores produtos, como café, pães e frios. A Estado Luso também ganhou na categoria ‘melhor pãozinho’ e ficou em segundo lugar no ‘melhor café'.

A Estado Luso fica localizada na Av. Águas de São Pedro, 298 Vila Pauliceia/São Paulo. O local é aberto de segunda a domingo das 6h às 22h.

Para saber as padarias vencedoras das outras regiões de SP, leia a matéria completa.