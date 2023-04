Pensar num cardápio especial para a Sexta-feira Santa nem sempre é uma tarefa fácil. Como a maioria dos cristãos costuma fazer abstinência de carne vermelha, o peixe se tornou um ingrediente indispensável nesta data. Para que você saia da mesmice e consiga fazer pratos criativos e deliciosos na Sexta-feira Santa, trouxemos cinco receitas deliciosas com tilápia, salmão, atum e pescada para que você possa curtir o almoço da Sexta-feira Santa. Os pratos também têm acompanhamentos perfeitos para cada tipo de peixe, como cogumelos, batatas, gergelim e até avocado.

Confira a lista: salmão grelhado com cogumelos, tilápia com batata frita, filé de pescada grelhado, atum selado na crosta de gergelim, salpicão de peixe e avocado

Salmão grelhado com cogumelos

Salmão grelhado Foto: Grupo Vino!

O clássico salmão grelhado é um prato simples de fazer e que acompanha muito bem arroz branco e cogumelos salteados na frigideira. Perfeito para a Sexta-feira Santa, essa receita de salmão leva apenas oito ingredientes e demora 30 minutos para ficar pronta.

Tilápia com batata frita

Peixe frito com batata frita do chef Lucas Medina, do Senac São Paulo Foto: FELIPE RAU

Para os fãs de batata frita caseira, essa receita de tilápia grelhada do chef Lucas Medina vai ser perfeita para a Sexta-feira Santa. Além de muito prática, esse prato essa tilápia com batata frita se assemelha muito ao famoso fish and chips britânico, com muita crocância da batata e maciez do peixe.

Filé de pescada grelhado

Filé de pescada grelhado Foto: Elton Andrade

Com um sabor levemente adocicado, o filé de pescada é perfeito para acompanhar legumes e purês. Pensando nisso, a chef Naiana Desidério, do Terra Boa, elaborou essa receita de pescada grelhada com purê de abóbora e legumes salteados. O prato é fácil de preparar e leva apenas sete ingredientes.

Atum selado na crosta de gergelim

Atum selado na crosta de gergelim Foto: Unsplash

Se você está buscando uma receita mais requintada para a Sexta-feira Santa, esse atum selado na crosta de gergelim é a escolha certa. Com um sabor agradavelmente acentuado, o atum combina muito com o gergelim que tem sabor leve. Essa receita de atum selado na crosta de gergelim ainda acompanha um molho oriental à base de gengibre, mel e vinagre de arroz.

Salpicão de peixe e avocado

O sucesso do prato depende do tempero do peixe e do tempo de forno – cuidado para não ressecar Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Esse salpicão de peixe tem inspiração na cozinha mexicana, uma combinação de avocado, cebola roxa e pimenta-vermelha fresca. O resultado é surpreendente e, com certeza, o salpicão de peixe e avocado vai ser o sucesso gastronômico da sua Sexta-feira Santa. Aproveite.