Rafael Vitti mostra aula de culinária na escola de sua filha, Maria Clara

Nesta terça-feira (19), o Rafael Vitti encantou a internet mostrando um de seus momentos com a filha Maria Clara, de três anos de idade. Em suas redes sociais, o ator que é esposo de Tatá Werneck registrou em fotos uma das aulas de gastronomia que teve na escola, onde as crianças, com o auxilio de adultos treinados, fizeram uma receita.

Maria Clara e seus colegas de turma na aula de gastronomia Foto: Via Instagram stories/@rafaavitti

Muito feliz por acompanhar o aprendizado da filha, Rafael também falou do resultado da experiência com os pequenos na internet. “Hoje foi dia de cozinhar na escola com a turma da Clara. Receitinha de cookies de aveia foi sucesso”, escreveu em legenda em um dos seus stories no Instagram mostrando os biscotos com chocolate.

Stories de Rafael Vitti, postado na última terça-feira (19). Foto: Via Instagram stories/@rafaavitti

Receitas testadas e aprovadas

