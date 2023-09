Rita Lobo: Saiba tudo sobre o novo programa da chef apresentadora na Globo

Neste domingo (17), a chef e apresentadora de TV Rita Lobo fez um anúncio importante em suas redes sociais. Através de um teaser do projeto no qual estava envolvida desde novembro no ano passado, revelou que uma nova série documental, de nome ‘Prato Feito Brasil’ estreará na emissora Globo no dia 24 de novembro deste ano.

Dividido em quatro episódios, o documentário registra viagens da chef aos quatro cantos do país explorando o que chama de ‘comida de verdade’, isto é, entrando em contato com pessoas e famílias que prezam por uma alimentação baseada no nosso típico arroz com feijão, mostrando que esses elementos são primordiais para uma alimentação saudável, balanceada e principalmente acessível.

“[...] o nosso prato feito, esse símbolo da dieta brasileira, é uma fórmula de alimentação balanceada, saborosa e, na comparação com outros tipos de dieta, continua sendo a mais acessível. Apesar do atual sistema alimentar privilegiar os ultraprocessados, no país todo, de norte a sul, milhões de casas ainda fazem questão de comer comida de verdade! E é isso que eu quero mostrar”, escreveu a apresentadora na legenda do post.

Autora de 11 livros culinários, Rita Lobo também atua como produtora e apresentadora do programa ‘Cozinha Prática’ e do ‘Rita, Help!’, exibidos diariamente pelo canal GNT.

