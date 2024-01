Relembre a 3ª melhor água de coco eleita pelo Paladar em 2023

Encontrar água de coco em sua versão natural em praças, parques e praias é extremamente comum no Brasil, especialmente no verão. Mas também há a versão industrializada do produto, que geralmente promete ser tão natural quando a opção vinda direto da fruta. No entanto, é preciso prestar atenção nos rótulos para ver se isso é mesmo verdade.

De olho nisso, o Paladar decidiu testar algumas das águas de coco mais encontradas nos supermercados e convidou um grupo de jurados para avaliarem às cegas nove marcas de água de coco.

Na opinião dos especialistas, a marca Rio ficou em terceiro lugar e foi apontada como uma água de coco de sabor leve, adocicado e que lembra muito a versão natural. O ponto fraco do produto foram os aditivos e frutose em pouca quantidade, além da adição de açúcar.

Para saber o ranking com todas as águas de coco avaliadas pelo Paladar, leia a matéria completa.