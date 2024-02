Saiba como preparar os grãos do feijão preto adequadamente

Ao menos uma vez por semana (senão todos os dias) o feijão faz parte do almoço ou do jantar de um brasileiro, normalmente acompanhado por uma porção de arroz e uma proteína, que pode ser carne suína, bovina, ave ou ovos, além da guarnição.

Por ser um alimento tão fundamental na alimentação do dia a dia, há de se ter uma atenção especial no preparo afim de chegar ao resultado mais saboroso possível. E para auxiliar nessa empreitada, o chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, compartilha uma série de dicas acerca do feijão preto.

Os passos para um bom feijão começam antes mesmo da cocção. O chef recomenda comprar o produto de marcas confiáveis e de qualidade. É preferível optar pelo orgânico, se possível. Tendo o produto em mãos, é importante conferir se os grãos estão inteiros e descartar os quebrados ou furados. O descarte também vale para os grãos que boiam durante o período de molho.

Marco Aurélio ainda apresenta mais instruções detalhadas para ter um feijão preto perfeito, e você pode conferí-las na íntegra através da matéria ‘Feijão preto: veja truques para evitar erros na hora de cozinhar’, por Felipe de Paula, disponível aqui.