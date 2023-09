Semana do cinema retorna com ingressos a R$ 12 e descontos na compra de pipoca e bebidas

A partir de amanhã (28) até o dia 4 de outubro retorna aos cinemas brasileiros a semana de descontos, que oferece ingressos para sessões em 2D por R$ 12.

A iniciativa foi idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex e, no ano passado, rendeu 3,7 milhões de pessoas comparecendo às salas de cinema, apontando um crescimento de 180% em relação à primeira edição da campanha.

O desconto nas entradas é válido para as redes Cinemark, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Kinoplex, Cineart, Petra Belas Artes, Playarte e Ingresso.com, segundo informações da revista Exame. Verifique os filmes em cartaz em seus respectivos sites.

Além da promoção nas entradas, algumas redes também oferecerão descontos na compra de bebidas e pipocas. A Cinesystem venderá o combo tradicional, com uma pipoca média e um refrigerante de 500ml com refil de 3 horas de duração, por R$ 25,90 e baldes e copos personalizados por R$ 8,90.

Na Kinoplex, ingressos para as salas Platinum e IMAX serão vendidos por preços entre R$ 14 e R$ 24, enquanto na bomboniere, na compra do combo super (que leva pipoca grande e refrigerante de 700ml), o cliente levará porções extras da bebida e da pipoca de graça.

Por último, a rede Cinemark oferecerá o balde de pipoca exclusivo do The Town por R$ 34, o combo colecionador (com pipoca grande salgada e brinde) por R$ 29 e duas pipocas salgadas grandes por R$ 39. Para assinantes do Cinemark Club, os preços são ainda menores.

