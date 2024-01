Sorvete de Queijo Canastra e Romeu e Julieta? Veja onde encontrar

Os dias de verão pedem por um sorvete, e a depender do sabor, até dois. A loja conceito da Fábrica de Dengo tem uma sorveteria com 18 sabores de sorvete de massa bem brasileiros e inusitados que são a opção perfeita para se refrescar nesse calor.

Entre os principais sorvetes estão os sabores de Queijo da Canastra com mel e castanha, Sorbet de chocolate Dengo 70%, Caramelo salgado, Abacate e Romeu e Julieta. Os preços variam de acordo com o tamanho do pote (pequeno/R$ 14, médio/R$ 23 e grande/R$ 28).

Além disso, é possível pedir o sorvete no copinho de biscoito, delicioso e sustentável, que também pode ser consumido. E para quem gosta de picolé, o sabor de creme finalizado com chocolate é a escolha perfeita.

A loja conceito da Dengo fica na Av. Brigadeiro Faria Lima e traz uma experiência completa do mundo do chocolate. A Fábrica de Dengo fica aberta de segunda e terça, das 8h às 20h, quarta a sábado, das 8h às 22h, domingos das 8h às 19h.