Temporada Gourmet: Saiba tudo sobre os pratos promocionais e preços especiais do evento

Começa nesta segunda-feira, 18, no Shopping Campo Grande (MS) uma nova da Temporada Gourmet, que se estenderá até o dia 1º de outubro. O evento gastronômico visa oferecer alta variedade de pratos por preços acessíveis.

Segundo informações do Enfoque MS, para a gerente de marketing do shopping, Gabriella Alves, “O objetivo é democratizar a gastronomia, possibilitando conhecer diferentes pratos de renomados estabelecimentos gourmet”.

Separados entre três categorias, os pratos mais sofisticados, oferecidos em restaurantes, estão sendo vendidos pelo valor de R$ 54,90. Entre as opções estão Baião Pantaneiro com ceviche de manga e sorvete de creme com melado de cana e flor de sal; Pasta Primavera e Ausiie Lunch do Outback; e parmegiana de frango com salada e mini panna cota de limão siciliano.

Já para quem opta pela praça de alimentação, existem opções como duas fatias de pizza e uma lata de 220ml de refrigerante no Pedaço da Pizza; combo de hambúrguer com refrigerante 300ml e sobremesa do La Carne Express; e o Trio do Paulistinha Tradicional suíno ou de frango, que também acompanha refrigerante, oferecido pela rede de fast food Paulistinha. Todos os combos dessa categoria saem por R$ 29,90.

Por último, as cafeterias oferecem opções especiais por R$ 12,90. São elas: café espresso com casca de waffle crocante recheada com doce de leite do Havana; uma fatia de panetone ou chocotone acompanhada de um shot de espresso da Casa Bauduco; e uma fatia de bolo do sabor disponível no dia, também acompanhada de uma xícara de café espresso.

Os organizadores da Temporada alertam que, no caso das cafeterias, as promoções são válidas somente enquanto durarem os estoques. Para conferir o cardápio completo, confira o post abaixo ou acesse aqui.

