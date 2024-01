Teste Paladar: as 3 melhores marcas de hambúrguer do mercado eleitas em 2023

Uma rápida ida ao setor de congelados do mercado permite perceber que, quando o assunto é hambúrguer, não faltam marcas, versões e tamanhos do produto à venda, e com tantas opções, a escolha pode até se tornar uma tarefa complicada.

Além das vastas opções, achar hambúrgueres de alta qualidade e sem aquela quantidade absurda de aditivos que ficam descritos em letras pequenas nas laterais das embalagens também requer um certo garimpo. Felizmente, o Paladar entra no jogo para facilitar a vida dos consumidores desse nicho.

Em mais uma edição do quadro Paladar Testou realizada em 2023, especialistas se reuniram para testar às cegas 7 das principais marcas de hambúrguer feito com carne 100% bovina, levando como critérios de avaliação aspectos como nível de suculência, aspecto visual, aroma, sabor e textura.

Ao fim da degustação, um ranking foi elaborado, e as três primeiras marcas colocadas foram:

VPJ (1° lugar)

Carapreta (2° lugar)

Maturatta - Friboi (3° lugar)

PUBLICIDADE

Para conferir o ranking completo e as avaliações detalhadas dos jurados, leia na íntegra a matéria ‘Qual é o melhor hambúrguer de carne 100% bovina do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.