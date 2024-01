Onde encontrar os melhores hambúrgueres de Pinheiros?

São Paulo é repleta das mais variadas opções gastronômicas. Quem percorre as ruas da cidade encontra opções de comida italiana, árabe, asiática, portuguesa e, entre muitas outras, lugares que têm no cardápio um dos lanches mais populares do mundo: o hambúrguer.

Tanta variedade, no entanto, pode tornar a busca por sanduíches saborosos uma tarefa não tão simples. E para facilitar a escolha, o Paladar reuniu chefs e padeiros que, por sua vez, indicaram suas hamburguerias e lanchonetes favoritas, resultando em um roteiro com estabelecimentos que se destacam em qualidade localizados em diferentes bairros.

Abaixo, você confere as 4 hamburguerias que se destacaram em Pinheiros, bairro da Zona Oeste de São Paulo:

Z Deli

O restaurante foi o que teve mais avaliações positivas dos especialistas e é famoso por ter opções como sanduíche de pastrami, frango e carne convencional, além de combinações saborosas com diferentes tipos pães, queijos e saladas.

O Z Deli fica na rua Francisco Leitão, 16, em Pinheiros, e funciona de domingo a quinta-feira das 12h às 0h e aos sábados das 11h às 0h.

Patties

O Patties tem hambúrgueres do tipo smashed (com carnes fininhas e crocantes) extremamente saborosos, mas o que realmente ganha a clientela sçao as batatas que, segundo um dos jurados “chegam sempre perfeitas”.

A hamburgueria fica na rua dos Pinheiros, 476, e funciona todos os dias das 12h às 23h.

Fatz

O menu da casa tem opções de sanduíches com carne, frango e vegetariano, e se destacam pelo alto nível de qualidade nos ingredientes de acompanhamento, em especial o queijo cremoso e a maionese.

A Fatz fica na rua Cunha Gago, 854, e fica aberta de domingo a quarta das 11h30 às 0h, já de quinta a sábado, das 11h30 às 4h.

Buzina

Vindo de um food truck, o Buzina é hoje uma hamburgueria famosa por oferecer uma carne muito suculenta, com uma ótima proporção entre os tamanhos do pão e da salada.

A casa fica na rua Padre Carvalho, 30, e funciona de segunda a quinta-feira das 12h Às 15h30 e das 18h às 23h; aos sábados, das 12 às 0h e aos domingos, das 12h às 22h.

