The Town: qual será o preço das comidas vendidas no festival? Veja lista

A primeira edição do The Town começa neste sábado (2), com um lineup repleto de aclamados artistas nacionais e internacionais divididos em seis palcos inspirados em pontos famosos da cidade de São Paulo. Mas para além da música, muitos restaurantes estarão espalhados pelo espaço com diferentes opções de comidas.

As atrações se iniciam às 14h e se estendem até às 2h do dia seguinte. Para quem deseja aproveitar o evento do começo ao fim, manter-se bem alimentado e hidratado é fundamental. Como de costume na maioria dos festivais musicais, comida é o que não falta e foi pensando em facilitar o planejamento do público que, nesta matéria, estão reunidos os preços e os pratos disponíveis para consumo no local.

De acordo com o GShow, o McDonald’s é um dos restaurantes que está em parceria com o The Town, além de marcas como Domino’s, Bacio Di Latte, Seara, Nestlé, Red Bull, Spoleto, entre outras, com destaque para o espaço voltado aos pratos inspirados em bairros paulistanos preparados pelo chef Alex Atala.

Confira a tabela de preços de alguns estandes:

McDonald’s

Big Mac + McFritas grande: R$ 35,90

Cheddar McMelt + McFritas grande: R$ 35,60

Cheddar McMelt The Town + McFritas grande: R$ 39,90

Domino’s

Pizza brotinho de pepperoni ou queijo: R$ 40

Espaço do chef Alex Atala

Picadinho com aligot: R$ 55

Yakissoba + mochi: R$ 70

Pastel: R$ 30

Pudim de leite: R$ 20

Hot Dog Club

Três opções de cachorro-quente: R$ 29,90

Batata frita original: R$ 19,90

Unidade de brownie: R$ 9,90

Spoleto

Penne: R$ 45

Ravioli de carne: R$ 50

Hot n’ Tender

Balde com 3 filés de frango + batatas + molho: R$ 45

Sanduba Rock Bacon + batatas + bebida: R$ 51

Sanduba Roch Chicken + batatas + bebida: R$ 48

Bacio Di Latte

Picolés tradicionais: R$ 15 - R$ 18

Picolés insanos: R$ 20 - R$ 23

Espetto Carioca

Espetos de carne, frango, linguiça ou misto: R$ 20

Sanduíche de churrasco: R$ 30

Quanto às bebidas, o energético custa R$ 16; o chope R$18; o refrigerante R$ 12; e a água R$ 6. Segundo o Pop Line, o festival fomenta uma iniciativa sustentável oferecendo desconto no valor das bebidas caso o consumidor reutilize o copo.