Com certeza, os filmes da Disney inspiraram sonhos e divertiram muita gente. E não foi só com as histórias fantásticas e suas impecáveis técnicas de animação. Mesmo no quesito comida, muitos filmes poderiam levar uma estatueta do Oscar na categoria “inspiração gastronômica”, se ela existisse. Afinal, quem nunca assistiu a um filme da Disney e não sonhou em comer os pratos que apareciam na telinha? Você já se perguntou que gosto teria a irresistível torta de maçã da Branca de Neve? E aquele bolinho do Wall-E ou as trufas de Frozen, já teve vontade de provar? Pois sacudimos uma varinha de condão e com um ‘bibidi-bobidi-boo’, - e com a ajuda do chef Cesar Yukio - trouxemos sete doces da Disney para a realidade.

Agora você vai poder relembrar filmes da infância, se inspirar com receitas que ganhariam o Oscar e celebrar os 100 anos da Disney em grande estilo. Dá uma conferida na listinha, tem o bolo de ‘Lilo & Stitch’, os cookies da Rapunzel, a torta da Branca de Neve, o bolinho de Wall-E, os beignets de ‘A Princesa e o Sapo’, os biscoitos de ‘Alice no País das Maravilhas’, e as trufas da Anna, de ‘Frozen’.

Torta da Branca de Neve

Aprenda a fazer a torta da Branca de Neve igualzinha ao desenho da Disney Foto: Taba Benedicto | Estadão

Branca de Neve, a primeira animação lançada por Walt Disney, é também a princesa mais antiga das animações. Quem não se lembra da cena em que a menina de pele branca como a neve faz a torta para os Sete Anões e escreve o nome de Zangado? Ah, e aí vai uma curiosidade: o doce não é feito de maçã, na verdade, o recheio é com uma groselha verde que não é encontrada aqui no Brasil, mas, para fazer jus ao desenho, o confeiteiro usou a maçã verde (entenderam a brincadeira?) e ainda te ensinou a escrever na torta exatamente como no desenho.

Bolo de ‘Lilo & Stitch’

Aprenda a fazer o bolo mousse de chocolate branco da cena de 'Lilo & Stitch' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Agora vem aquele bolo que Lilo ganha durante a apresentação do namorado de Nani, sua irmã mais velha, e quem acaba devorando tudo é o Stitch. Para quem não lembra, essa também é a cena em que Lilo explica seu nível de malcriação através de um desenho. Bateu a nostalgia aí? Pois com esse bolo de chocolate coberto de mousse de chocolate branco e cereja, você vai poder reviver este momento do filme. Só tem uma parte que é melhor deixar de lado, né?

Bolinho de ‘Wall-E’

Aprenda a fazer este bolo de baunilha tipo Ana Maria que aparece no filme da Disney 'Wall-E' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Quando você aperta o play para ver Wall-E, logo conhece o robozinho e sua amiga barata que vivem no mundo de lixo. E se puxar pela memória, vai lembrar que tem uma cena em que a baratinha aparece dentro de um bolinho tipo Ana Maria recheado de baunilha. Como imaginávamos que talvez este bolinho tenha gostinho de infância para você, pedimos para Cesar Yukio te ensinar a fazer a sobremesa em casa.

Beignets de ‘A Princesa e O Sapo’

Faça os doces que lembram bolinhos de chuva que aparecem no filme 'A Princesa e o Sapo' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Tiana tem um sonho que é construir seu próprio restaurante e, para isso, tem que batalhar duro nos dois turnos dos restaurantes. O prato que é a estrela do cardápio do filme e que todo mundo adora é o beignet que Tiana prepara. E, já que o doce leva sorrisos aos clientes do longa-metragem, quisemos deixar você feliz também, experimentando esta massa frita que lembra um bolinho de chuva mais leve e com bastante açúcar de confeiteiro.

Cookies de ‘Enrolados’

Aprenda a fazer os cookies de baunilha macios com gotas de chocolate do filme 'Enrolados' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Fazendo todo dia a mesma coisa, um dos hobbies de Rapunzel, mostrado durante a música ‘Quando a Minha Vida Vai Começar’, é fazer cookies. O fato é que quando ela aparece com aquela bandeja de cookies de chocolate quentinhos que acabaram de sair do forno, dá água na boca, né? Pois o chef preparou uma receita de cookies de chocolate amargo e bem fofinhos para te ajudar a trazer o doce para a realidade.

Trufas de ‘Frozen’

Experimente o bombom de chocolate que a Anna come em Frozen Foto: Taba Benedicto | Estadão

Anna vai viver seu momento no baile e começa a sonhar antes mesmo de tudo acontecer. Enquanto imagina o que está por vir, inclusive o instante em que conhece alguém esbelto e bonito, vem a tentação de se encher de chocolate. Naquela cena, é impossível não ficar com vontade junto. Se essa inspiração também pegou você, que tal uma receitinha de sobremesa de Frozen? O chef Cesar Yukio compartilhou conosco o passo a passo para os bombons de chocolate e nos deu a opção do recheio de doce de leite, para ficar com aquela carinha mais brasileira, do jeito que a gente gosta.

Biscoitos de ‘Alice no País das Maravilhas’

Faça este biscoito de canela amanteigado e decorado do filme Alice no País das Maravilhas Foto: Taba Benedicto | Estadão

Para terminar, é hora de mudar de tamanho. Que tal nos inspirarmos nos biscoitos de Alice no País das Maravilhas? O passo a passo da sobremesa é bem simples, e você só vai precisar de 6 ingredientes e menos de meia hora para trazer o doce da fantasia para a realidade, mas fique tranquilo que esse biscoitos de canela não vão fazer você crescer demais.