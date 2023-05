O Dia das Mães é uma das datas mais concorridas nos restaurantes brasileiros. E tudo indica que, em 2023, o cenário continuará assim: de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a data comemorativa deve aumentar entre 20 e 30% o movimento nos restaurantes comparado com o registrado no ano passado.

Com isso, restaurantes em São Paulo se movimentam para chamar a atenção dos clientes. São vários os endereços que estão preparando cardápios especiais para a ocasião, com menus que só ficarão disponíveis na data. A seguir, confira uma seleção de bons restaurantes para comemorar o dia 14 de maio com o que mais agrada a sua mãe.

Chou

Uma casinha de fachada discreta, em Pinheiros, abriga um dos quintais mais agradáveis da cidade: o do restaurante Chou. Repleto de plantas, o espaço é aproveitado com luz baixa e velas sobre as mesas, já que a casa abre normalmente para o jantar de terça até sábado, quando funciona também para almoço. No domingo do dia 14 de maio, entretanto, a casa abre excepcionalmente das 13h às 17h para o almoço de Dia das Mães. Na data, a chef Gabriela Barretto prepara sugestões inéditas de sua cozinha orientadas pelo frescor, pela simplicidade e pela potência do fogo. Como entrada, a chef sugere o queijo feta na chapa com melado de cana e uvas vitória (R$35). Nos principais, o especial do dia é o maiale al latte (R$71), suculento corte de porco duroc cozido lentamente com leite, polenta cremosa e folhas de mostarda queimadas. Para encerrar, a sugestão especial de sobremesa é a panqueca de doce de leite, sorvete de baunilha verdadeira & brittle de maracujá (R$31).

Onde: Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros. 3083-6998. Dia das Mães:13h/17h.

Chez Claude

O restaurante Chez Claude, do chef Claude Troisgros, em São Paulo, criou um menu exclusivo para o domingo em comemoração ao Dia das Mães. As sugestões do chef para a data comemorativa, são: creme de cebola tostada com portobello e paratha - um pãozinho achatado, super leve de origem indiana feito na casa (R$ 64,00) como entrada, o prato principal é carré de cordeiro com molho de romã e arroz de frutas secas (R$ 190,00) e, de sobremesa, tarte de tangerina com creme de canela e sorvete de baunilha (R$ 48,00).

Continua após a publicidade

Onde: R. Professor Tamandaré Toledo, 25, Itaim Bibi. 3071-4228. Dia das Mães: 12h/18h.

Carré de Cordeiro com Molho de Romã e Arroz de Frutas Secas Foto: Rafael Pires

Cuia

Almoçar em um dos endereços mais icônicos de São Paulo, o Edifício Copan, em meio às prateleiras de uma bela livraria, a Megafauna, é um programa perfeito para celebrar o Dia das Mães na capital. Para a data, a chef Bel Coelho, à frente do Cuia, criou um menu com entrada, prato principal e sobremesa a preço fixo (R$165 por pessoa). Para iniciar a refeição, os clientes escolhem entre duas opções de entrada: salada de rúcula, figos assados, macadâmia carameladas com pimenta rosa e queijo avecuia, de ovelha, produzido pela Queijaria Rima, ou ovo perfeito com espuma de queijo Quina da Pé do Morro e chip de presunto cru. Na etapa principal, as sugestões são o gnocchi de banana-da-terra e molho de castanha do pará, cogumelos, bacon crocante e quiabos tostados, o robalo com pupunha assada e molho de castanha de caju ou a costela de porco ao molho de melado de cana, canjiquinha, farofa de milho e verduras tostadas. Para finalizar o almoço festivo, banana brulée, sorvete de gema, caramelo de canela e requeijão cremoso ou, caso preferir, o soufflé de chocolate com creme inglês de especiarias brasileiras. Neste dia, o restaurante, que aos domingos abre às 10h, servirá exclusivamente o menu de Dia das Mães a partir das 12h. Serão aceitas reservas somente até 12h30 (depois disso, ordem de chegada).

Onde: Av. Ipiranga, 200, loja 48, Centro. 97617-9154. Dia das Mães: 12h/18h.

Soul Botequim

O Soul Botequim, que fica em uma movimentada esquina do Brooklin, prepara um prato exclusivo para o Dia das Mães. A casa comandada pelo empresário Humberto Ribeiro oferece seu Ravióli de cupim com molho de tomates frescos (R$ 49,90). A massa fresca é feita na casa com ovos caipiras, recheada com cupim braseado com legumes e cerveja e acompanhada de molho de tomate com ervas e parmesão. Além da receita, a programação para a data inclui música ao vivo com uma das tradicionais apresentações de jazz da casa. Para quem gosta de boa bebida há diferentes estilos de chope, vinhos selecionados unicamente entre pequenos produtores, coquetéis autorais e uma carta de cachaças.

Continua após a publicidade

Onde: Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções. 3297-0006. Dia das Mães: 12h/21h.

Tantra

Receitas que apresentam o lado saudável, exótico e afrodisíaco da culinária asiática chamam a atenção no Dia das Mães do Tantra. Para celebrar a data, o restaurante comandado há 25 anos pelo chef Eric Thomas na Vila Olímpia destaca do cardápio dois pratos e um coquetel preparados com flores comestíveis. Apaixonado por PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), o chef utiliza espécies cultivadas em sua horta particular para preparar o drinque Orquídea Selvagem (R$ 52,90), feito com vodca cítrica, licor de flores de sabugueiro, lichia, manjericão e orquídea comestível. Explorando o “quinto gosto” ao lado do doce, salgado, azedo e amargo, a Salada Umami (R$ 42,90) leva frango defumado no jasmim, tiras de manga, mix de nuts, pepino japonês, cebola roxa, panc’s e molho aromático de nam pla (derivado do peixe fermentado) com hortelã. Já o Thai Shrimp (R$ 84,90), picante na medida, é elaborado com camarões flambados na vodka com infusão de manga, leite de coco, gengibre, shoyu, raiz de coentro, flores e pimenta dedo-de-moça.

Onde: R. Chilon, 364, Vila Olímpia. 3846-7112 / 99653-9632. Dia das Mães: 12h/16h.

Ícone

Para o Dia das Mães, o restaurante de cozinha asiática terá uma pedida especial pelas mãos dos chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso. Eles vão oferecer um omakase especial por R$ 230, com soba, oniguiri de enguia, mini okonomiyaki, tempura de camarão, quatro sushis, seis sashimis e mini fruit sando. Pode comer no restaurante ou encomendar.

Onde: R. Fidalga, 79, Vila Madalena. 2667-6217. Dia das Mães: 13h/16h.

Continua após a publicidade

Omakase preparado pelas pelas mãos dos chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso Foto: Rodolfo Regini

Bistrot Parigi

Neste ano, o Bistrot Parigi, comandado pela chef Vanessa Silva, terá como prato principal para a data uma sopa mongolfière – que significa balão de ar quente feito com massa folhada – com recheio suculento de creme com vieiras e camarões (R$ 260) e, como sugestão de sobremesa, um delicioso bolo francês de morango (R$ 53), feito com massa fofinha, morangos frescos e creme de fava de baunilha.

Onde: Av. Magalhães de Castro, 12.000, Shopping Cidade Jardim. 3198-9440. Dia das Mães: 12h/18h.

Nonna Rosa

Com uma combinação de cozinha italiana clássica salpicada de modernidade, ambiente casual e serviço acolhedor, o restaurante italiano faz sucesso nos Jardins e celebra o domingo do Dia das Mães com uma receita do chef Gabriel Marques. Trata-se do Ravioli di Pere & Formaggio (R$ 75), um ravióli de queijo brie com pera caramelizada.

Onde: R. Padre João Manuel, 950, Jardins. 2369-5542. Dia das Mães: 12h/17h.

Continua após a publicidade

Nena Cocina

Para celebrar o Dia das Mães, o Nena Cocina preparou um prato especial para a ocasião: gambas grelhadas servidas com uma cama de cream cheese ao limone e geleia de pimenta, acompanhadas de cuscuz de quinoa por R$128. Como sugestão de sobremesa, as dicas são mil folhas de churros com doce de leite (massa de churros, doce de leite, creme de confeiteiro e sorvete de banana) a R$44, torta de queso com goiabada a R$47 e frutas na parrila com creme catalão (frutas tostadas na brasa: banana, maçã verde, pera e morangos caramelizados e servidos de creme catalão) por R$44.

Onde: R. Diogo Jácome, 372, Vila Nova Conceição. 945735064 / 3846-0389. Dia das Mães: 12h/22h.

Casa Santo Antônio

Para comemorar o Dia das Mães, o Casa Santo Antônio preparou surpresas para a data. Logo quando chegarem ao restaurante, a homenageadas serão recepcionadas com uma taça de espumante ou vinho branco, além de ganharem uma versão miniatura do limoncello artesanal preparado no próprio restaurante. Para a data, o restaurante trouxe para o cardápio duas novidades: o raviolini de burrata com camarão, polvo, lula, tomate e manjericão (R$85) e uma deliciosa torta de mousse de doce de leite (R$ 33). Os pratos serão servidos exclusivamente no sábado (13) e no domingo (14).

Onde: Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Granja Julieta. 4328-6205. Dia das Mães: 12h/17h.

Piccini Cucina

Continua após a publicidade

Com um ambiente que empresta para si o charme da Toscana, o restaurante italiano comandado pelo jovem restaurateur Samuel Rodrigues abraça a cozinha italiana de norte a sul. A casa apresenta como sugestão para o Dia das Mães o Risotto con Asparagi e Gamberi (R$ 140). Elaborado pelo chef Ney Alves, o prato consiste em um risoto de arroz vialoni nano com aspargos e camarões, finalizado com parmesão.

Onde: R. Vitório Fasano, 49, Cerqueira César. 3476-3376 / 96481-7877. Dia das Mães: 12h/16h30.

Miya Wine Bar

Para a comemoração do Dia das Mães, o Miya Wine Bar oferecerá um menu especial em cinco tempos, criado pelo chef Flávio Miyamura para agradar as homenageadas do dia. O menu pode ser apreciado sozinho por R$ 359 ou com a harmonização de vinhos exclusiva por R$ 528. A casa recomenda fazer a reserva com antecedência por ter vagas limitadas.

Onde: R. Padre Carvalho, 55, Pinheiros. 91624-3540. Dia das Mães: a partir das 13h.

Restaurante Manioca

Para o Manioca, a chef Thais Alves, que comanda a casa, criou uma receita descomplicada e muito saborosa: uma lasanha com ragù de costela e béchamel de abóbora. Junto dela, vem uma salada de agrião e umas tiras de picles de abóbora. O prato custa R$ 88 e será servido durante todo o final de semana: sábado, 13, e domingo, 14, no almoço e no jantar.

Continua após a publicidade

Onde: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano. 2924-2333. Dia das Mães: sáb., 12h/23h; dom., 12h/21h.

Lasanha com ragù de costela e béchamel de abóbora Foto: Nani Rodrigues e Marcos Lôndero

Rendez-Vous

Localizado na esquina da Fradique Coutinho com a Rua Arthur de Azevedo, o café e bistrô Rendez-Vous leva o charme de Paris às ruas de Pinheiros desde 2016. Para o domingo de Dia das Mães, a chef faz um brunch especial, por R$ 99. O menu contará com cesta de pães e folhados franceses com requeijão, geleia de frutas vermelhas e manteiga; salada de frutas com iogurte e granola; tartine com chévre boursin, cogumelos salteados na manteiga de tomilho e presunto de Parma, além de capuccino e uma taça de espumante.

Onde: R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros. 4564-0146. Dia das Mães: 9h/18h.

Cantaloup

Os chefs Valdir Oliveira e Arnor Porto, junto com o restaurateur Daniel Sahagoff, criaram um cardápio especial em comemoração ao Dia das Mães do Cantaloup. Entre as opções de entrada está o carpaccio de cavaquinha com lâminas de manga e avocado (R$ 105) e o cappuccino de batata com gema e trufas negras (R$ 78). Como pratos principais, as sugestões são o camarão com délice de aipo bola ao molho bisque, aromatizado com maracujá (R$ 174) e o tortelli de mix de cogumelos em seu próprio molho (R$ 98). Para finalizar, bolo gelado de doce de leite com amêndoas (R$ 42) e a tarte tatin com calda de especiarias e sorvete de nata (R$ 40). Recomenda-se fazer reserva com antecedência.

Onde: R. Manuel Guedes, 474, Itaim. 3078-3445. Dia das Mães: 12h/16h30.

Jacarandá

Localizado em Pinheiros, o restaurante Jacarandá funciona todos os dias, das 8h às 23h59. Para a data, os novos chefs preparam um cardápio fechado (R$ 205) que na entrada terá pão de campo na brasa, manteiga da casa, escabeche de berinjela na brasa. Seguido por ancho de angus na brasa, batata rústica, tomate assado e demi glace de carne com vinagrete de ervas ou polvo e lula na brasa, ricota defumada, batata doce na brasa, emulsão de ají e chimichurri. Para finalizar, rogel de creme de baunilha, morangos grelhados e merengue de siciliano e especiarias. Também pode ser pedido a la carte.

Onde: R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros. 3083-3003. Dia das Mães: 8h/23h59h.