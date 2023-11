A chef Janaína Rueda, co-fundadora da A Casa do Porco, junto com Jefferson Rueda, disse ao El País que, vender comida a preços altos para clientes selecionados vai contra suas origens, experiências de vida, o que não seria gratificante para ela. “Não quero limitar meu alcance à elite privilegiada”, diz.

Um de seus principais objetivos é tornar a cozinha de qualidade o mais acessível possível. A Casa do Porco consegue unir comida de excelência com preços mais baixos que os demais restaurantes nessa linha. Assim, é um dos melhores restaurantes do mundo, mas com um menu degustação de 290 reais, sem incluir as bebidas.

“Eu gostaria que fosse mais barato, mas com a configuração atual, incluindo a fazenda de porcos, vegetais e o time de 90 pessoas servindo, em média, 14 mil jantares por mês, eu não consegui reduzir os preços. Porém, meu objetivo é baixar para 30 dólares (aproximadamente, 150 reais)”, afirma a top chef que conquistou o posto de uma das melhores chefs da América Latina, de acordo com a edição de 2023 do The World’s 50 Best Restaurants.

