A origem das empanadas pode ser traçada na Península Ibérica, mas a iguaria ganhou inúmeras versões, preparos e ingredientes diferentes por toda a América Latina. Vários dos países da região absorveram a receita e a adaptaram à cultura local, resultando em diferentes variações.

Apesar de não ter se desenvolvido como uma receita típica do Brasil, a empanada foi conquistando o paladar dos brasileiros nos últimos anos, com destaque para as casas especializadas em empanadas argentinas, que dominaram o cenário

São Paulo é um dos lugares em que as empanadas se espalharam, com casas que servem ótimas variações desse quitute. Dessa vez, para celebrar algumas das melhores empanadas da cidade, a equipe do Paladar selecionou três boas opções que oferecem empanadas por delivery. Confira abaixo a seleção.

La Guapa

Algumas das opções de empanada do La Guapa. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Comandada pela chef Paola Carosella e Benny Goldenberg, o La Guapa Empanadas Artesanais completará 10 anos em 2024. Tendo se destacado no mercado pelas empanadas fiéis aos preparos argentinos, a casa oferece uma vasta opção de sabores que viajam bem no delivery.

Vale notar que as empanadas do La Guapa contam com o exterior “queimadinho” característico, devido ao forno de alta temperatura, que deixa a massa na consistência adequada.

Um dos carros-chefe da casa, a empanada Salteña (R$ 11,24) leva carne moída temperada com diversas especiarias, com destaque para o cominho, que se equilibram com a batata e o ovo cozido do recheio em uma empanada cheia de sabor e textura. Você pode conferir a receita dessa empanada, compartilhada por Paola Carosella para o Paladar, clicando no link abaixo.

Com inspiração na culinária boliviana, a Pucacapa (R$ 11,24) é uma das opções vegetarianas da casa, feita em formato circular e com recheio super cremoso e agridoce com queijo e cebola caramelizada. Por fim, também vale conferir outros sabores, como a Nativa (com palmito pupunha e tomates assados) e a Julieta (agridoce, com requeijão de corte e goiabada), que apresentam massa amanteigada. Também estão disponíveis alguns combos interessantes, como o Menu Guapa (R$ 49,90), com duas empanadas de sua escolha e a salada fresca com queijo meia-cura.

Os preços apresentados correspondem ao Ifood, e variam em poucos centavos no Rappi e no app do La Guapa, no qual é possível acumular pontos para trocar por outros produtos da casa. Em ranking montado em 2019, as empanadas de carne do La Guapa foram eleitas a terceira melhor da cidade.

Serviço: La Guapa Empanadas Artesanais. Endereços espalhados pela capital e Grande São Paulo. Delivery disponível pelo Ifood, Rappi e app próprio do restaurante. Site: https://laguapa.com.br/. Instagram: @laguapasp.

Martín Fierro

Empanadas do Martín Fierro. Foto: Giuliana Nogueira

Falando no ranking, as empanadas do Martín Fierro, da chef Ana Massochi, foram escolhidas como as melhores da cidade na ocasião. E boa notícia para os interessados: elas também estão disponíveis no delivery.

Destacadas por sua suculência e sabor, as empanadas de carne (R$ 17) são uma das principais saídas da casa. O repulgue (as dobrinhas da massa) é feito a mão, e a massa artesanal fica com um aspecto mais dourado e claro após o forno.

O restaurante aposta na boa execução dos sabores clássicos, como as empanadas de frango ou de palmito fresco (R$ 17), mas ainda abre espaço para ingredientes diferentes e preparos autorais. A empanada de queijo canastra (R$ 19) combina o premiado queijo mineiro com a receita argentina, e a empanada folhada de alho poró (R$ 21) completa o cardápio do delivery como uma das opções para quem quer experimentar algo fora do tradicional.

Os preços indicados correspondem ao serviço de delivery oferecido através do Rappi. Também é possível realizar pedidos no Martín Fierro via Whatsapp próprio da casa.

Serviço: Restaurante Martín Fierro. Endereço: Rua Aspicuelta, 683 - Vila Madalena, São Paulo, SP. Delivery disponível no Rappi ou no Whatsapp (11 96434-0170). Instagram: @restmartinfierro.

Empanadas Bar

Inaugurado em 1980, o estabelecimento surgiu da parceria entre um argentino e um chileno, que desenvolveram artesanalmente as receitas da massa e do recheio das empanadas servidas na casa.

O Empanadas Bar aposta em empanadas mais graúdas, com opções desse quitute que chegam a ter 13 cm e podem servir até duas pessoas. As de espinafre com molho branco e a de carne com uva passa e azeitona se destacam entre os sabores de empanada grande, que custa R$ 16,50.

A casa também serve empanadas de tamanho mais perto do convencional (com aproximadamente 90 gramas e 10 cm), que também oferecem sabores de qualidade, como o de frango com catupiry e a empanada de queijo roquefort, que custam R$ 12,50.

O Empanadas Bar também se destaca pelas opções de empanada doce (R$ 18,50). Os interessados em experimentar uma sobremesa diferente e envolta na massa crocante da empanada podem experimentar as empanadas romeu e julieta, com queijo branco e goiabada tipo cascão, ou ainda uma variação com queijo branco e doce de leite.

Serviço: Empanadas Bar. Endereço: R. Wisard, 489 - Vila Madalena, São Paulo, SP. Delivery disponível pelo Ifood. Site: https://empanadasbar.com.br/. Instagram: @empanadasbar_.