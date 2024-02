O chef Gil Guimarães é mineiro de nascença mas adotou Brasília como sua cidade do coração. Com muitos restaurantes deliciosos que vão desde uma gastronomia refinada até pratos caseiros e de todos os lugares do Brasil, o chef da Casa Baco - restaurante com pegada brasileira e foco em ingredientes do cerrado - sugere cinco restaurantes imperdíveis para provar o melhor da culinária da capital do país.

Dom Francisco

Com entradas, saladas, carnes, peixes e sobremesas deliciosas, o Dom Francisco é assinado pelo chef Francisco Ansiliero, considerado por Guimarães “um mestre” pelo. Gil Guimarães indica o bacalhau (R$ 215), a picanha (R$ 290) e o tambaqui (R$ 96) como bons clássicos da casa e afirma que “a carta de vinhos é uma das melhores do país”. “Em seus 84 anos, o Francisco é mais moderno que a maioria dos chefs e passeia com uma facilidade incrível pelos produtos do cerrado e da Amazônia”, comenta.

Onde

Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 31 Parte - Asa Sul, Brasília - DF | CLS 402 Bloco B, Lojas 9 a 15, Brasília - DF

Instagram: @domfranciscorestaurante

Xique Xique

“Quem diria que a carne de sol seria um dos pratos típicos da cidade”, brinca Guimarães. Para quem adora uma boa culinária nordestina, o Xique Xique é a aposta certeira. Entre petiscos, chapas, pratos executivos e pratos bem servidos perfeitos para compartilhar com várias pessoas, o chef destaca a Carne de Sol Completa (R$ 181), uma “instituição da cidade” que leva carne de sol, feijão de corda, paçoca, mandioca cozida, arroz, manteiga de garrafa e cheiro verde.

Onde

Endereço: Asa Sul Quadra 107 sul Bloco E, 2, Brasília - DF | Sclrn 708, Via W3 Norte, s/n - loja 45 - Asa Norte, Brasília - DF | Q. 301 conjunto 04 lote 02 loja 01 - Águas Claras, Brasília - DF

Instagram: @xiquexiquerestaurante

Quituart

Para um passeio de fim de semana, o polo gastronômico Quituart é excelente opção para se deparar com diversos pontos da gastronomia brasiliense. Nele, estão a “Toca do Chopp”, com os ótimos petiscos do chef Claude Capdeville, e o delicioso “Afeto”, da Babi Frazão, vencedora do MasterChef profissional.

Também presente na feira, o “Le Birosque” vale muito a visita. Dedicado à carne de porco, o restaurante Le Birosque do chef Luiz Trigo tem pratos incríveis, com destaque para a Porchetta (R$ 68) e Bochecha de porco (R$ 75). “Esses pratos vão fazer vocês querer voltar rapidinho”, declara Gil Guimarães.

Onde

Endereço: Shin, Canteiro Central QI 09/10 - Lago Norte, Brasília - DF

Instagram: @quituart

New Koto

Os amantes da culinária japonesa também podem provar deliciosos sushis, sashimi e temakis em Brasília. Apesar das delícias frias, a cozinha de Cristiano Komiya se destaca nos pratos quentes. Guimarães sugere as vieiras com cogumelos que chegam “à mesa literalmente pegando fogo”.

Onde

Endereço: Asa Sul Comércio Local Sul 212 BL C LOJA 20 - Asa Sul, Brasília - DF

Instagram: @newkotooficial

Superquadra Bar

Um boteco especializado em churrasco, o Superquadra Bar de Tonico Lichtsztejn é um ambiente descontraído, com cerveja gelada, ótimos pratos e petiscos saídos direto da churrasqueira. Uma ótima opção para um Happy Hour com os amigos com boa comida.

Onde

Endereço: Asa Norte CLN 404 BLOCO B LOJA 44 - Asa Norte, Brasília - DF

Instagram: @superquadrabar

Gil Guimarães e a Casa Baco

O chef mineiro Gil Guimarães está a frente da Casa Baco, que serve pratos deliciosos inspirados nos ingredientes do cerrado, e da Pizzaria Baco, com pizzas napoletanas de dar água na boca. São também ótimos restaurantes para experimentar quando estiver em terras brasilienses.

Instagram: @gilguimaraes_ | @casa.baco | @bacopizzaria