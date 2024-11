A Black Friday vai ocorrer na próxima sexta-feira, 29, e o Estadão ouviu especialistas para entender como o empreendedor pode se preparar para a data - tanto no quesito venda quanto atendimento.

PUBLICIDADE Para se ter uma ideia, em 2023, o evento movimentou R$ 5,23 bilhões no e-commerce brasileiro, número que corresponde a 8,21 milhões de pedidos, de acordo com dados do estudo da Pmweb. Neste contexto, especialistas ressaltam que o período é uma oportunidade para aumentar o fluxo de caixa. Em contrapartida, em geral, os clientes costumam esperar descontos significativos nos produtos e serviços.

Intenção de compras para 2024

A pesquisa “Panorama do Consumo”, realizada pelo Mercado Livre e pelo Mercado Pago, apontou que 85% das pessoas entrevistadas pretendem comprar na Black Friday neste ano. Já o Magazine Luiza espera que as vendas se multipliquem por cinco na data. Com tudo isso posto, para o empreendedor aproveitar a oportunidade é indicado um planejamento logístico e estratégico.

Duas das maiores plataformas de e-commerce do Brasil prepararam programas de incentivo para empreendedores do setor Foto: Werther Santada/Estadão

Dicas ao empreendedor

O embaixador do Mercado Livre e do Mercado Pago André Santos lista dicas de preparo essenciais para conquistar o consumidor. Antes de tudo, o especialista recomenda que o empreendedor acompanhe as tendências do mercado.

Segundo ele, conhecendo os produtos que estão em alta nos últimos meses e vendo os resultados da Black Friday do ano anterior é possível compreender o comportamento do comprador e entregar uma melhor experiência.

A organização do estoque é outro fator do planejamento, assim como o alinhamento com fornecedores. A gestão do armazenamento facilita a formulação de preços diante do aumento das demandas.

Especificamente para o e-commerce, boas imagens fazem toda a diferença. Fotos, vídeos e informações de qualidade podem facilitar a decisão do consumidor e aumentar as vendas do produto.

Invista no diferencial

Junto com as vendas, a disputa pela atenção dos consumidores também aumenta. Para chamar a atenção dos clientes, investir no diferencial é uma das soluções.

Cupons de desconto são um dos atributos mais esperados pelos consumidores. De acordo com os dados divulgados pela Pmweb, cerca de 36% dos clientes aguardam a data devido aos cupons. Assim, promoções que incentivam a utilização podem aumentar a chance de conversão.

Além do preço, o consumidor também busca facilidades e conveniências. Oferecer formas de pagamento diversificadas ajudam o cliente a se adequar às suas necessidades.

Pense no pós-venda

O pós-venda é uma oportunidade para estar presente na mente do cliente depois da compra. Para o consultor de negócios do Sebrae-SP Alexandre Giraldi, o momento é a chance de entrar em contato com o cliente e valorizar seu produto. “O marketing, para que ele seja efetivo, precisa ter recência, frequência e intensidade”, pontua.

Em alta Pme O que fazer e não fazer na hora do pitch? Negócio de impacto transforma o ensino da matemática em potencial alavanca de mobilidade social O especialista do Sebrae-SP também destaca que a Black Friday não é o momento de utilizar estratégias pensando em fidelizar o cliente, pois estes estão buscando uma oportunidade única de comprar um determinado item por um valor especial. Giraldi alerta para práticas que “enganam os clientes”. De acordo com o consultor, muitas empresas começam a subir os preços dos produtos meses antes de novembro e voltam para o valor original na data. “Essa prática acaba prejudicando a marca como um todo. Melhor não estar em uma campanha de Black Friday do que tentar enganar o cliente”, afirma. Ele também ressalta a importância da divulgação das promoções e do treinamento da equipe. É de extrema necessidade promover campanhas das ações e treinar os colaboradores escalados para o período. Portanto, além de preparar a divulgação das promoções, é preciso verificar se a equipe será capaz de atender o volume adicional de pessoas que estão buscando ofertas.

Na área da gestão, Giraldi diz que o maior erro está na falta de análise do custo de captação do dinheiro investido. Quanto mais desconto oferecido, maior pode ser a perda financeira. Desta forma, é preciso calcular a margem de lucratividade e as perdas efetivas para evitar prejuízos nas contas.

Programas de incentivo

Duas das maiores plataformas de e-commerce do Brasil, o Mercado Livre e o Magazine Luiza, prepararam programas de incentivo para empreendedores do setor.

No caso do Mercado Livre, o grupo lançou uma promoção que vai dar R$ 1 milhão para um vendedor. Para participar da promoção, o empreendedor precisa investir, ao menos, R$ 3 mil em cupons de descontos e produzir vídeos de seus produtos. De acordo com a empresa, a campanha tem como objetivo estimular os vendedores e o varejo brasileiro.

O Magazine Luiza vai premiar os 80 parceiros que mais crescem durante a Black Friday com R$ 2 milhões em produtos da plataforma. Além do prêmio, os vencedores receberão consultorias com especialistas para desenvolver suas lojas.