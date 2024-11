As mulheres representam quase um terço dos donos de negócios no Brasil. E conseguir tocar uma empresa não é fácil. Além dos desafios comuns a todos os empreendedores, elas ainda precisam enfrentar preconceitos, dificuldades de acesso a crédito e conciliar jornadas duplas de trabalho.

PUBLICIDADE Neste Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado nesta terça-feira, 19, o Estadão traz dicas para que mais mulheres possam ter acesso à informação e empreender. O Estadão ouviu oito executivas e uma especialista para entender qual o caminho para que as empreendedoras construam negócios de sucesso. Para Francielle Faria, CEO da rede de biscoitos artesanais American Cookies, o principal segredo é o estudo.

“Por experiência própria, minha maior conquista foi o conhecimento. Além de não ter formação na área administrativa, ou seja, não tinha o conhecimento prévio em gestão ou finanças, eu também não fazia ideia de que o mundo do franchising era permeado por particularidades. Sempre ressalto a importância de estudar e conhecer sobre o negócio”, diz.

Não saber precificar e não separar contas pessoais e jurídicas são principais erros

Geórgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional, aponta que um dos principais erros das empreendedoras é não saber precificar a dedicação que coloca no dia a dia. Ou seja, colocar no valor final do produto o tempo que foi despendido - naquele produto ou serviço - pela empresária.

Ela afirma que as mulheres sofrem com a síndrome do impostor - condição na qual a pessoa acredita que não merece o sucesso que tem, por não acreditar nas próprias habilidades. “Elas têm dificuldade para colocarem no valor do serviço ou produto o custo do seu tempo. A mulher sente culpa e tem a percepção de que nunca está preparada o suficiente”, explica.

Da esquerda para a direita, as CEOS de American Cookies, Francielle Faria, aiqfome, Steph Gomides, e Mundo di Chocolate, Vannessa Macena. Foto: Divulgação/American Cookies; Divulgação/aiqfome; Divulgação/Mundo di Chocolate

Outro ponto importante está relacionado à gestão de contas. Dados do Painel de Empreendedorismo Feminino, do Sebrae, realizado com informações da PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o último trimestre de 2023, mostram que 52% das empreendedoras também são chefes de família.

A especialista afirma que essa questão faz com que muitas mulheres misturem as despesas da vida pessoal e do negócio, o que é um erro. A dica dela é buscar por educação financeira, para aprender a separar as duas realidades e alavancar o seu empreendimento.

Rede de apoio é passo fundamental no empreendedorismo feminino

Geórgia aponta que outro fator essencial para as mulheres é a rede de apoio. A troca de experiências, informações e conexão entre empreendedoras auxilia no crescimento de cada um delas.

“Nós temos dificuldades que se tornam menores quando dividimos com outras mulheres. Especialmente se elas já passaram por experiências que podem nos ajudar a enfrentar os nossos principais desafios”, destaca.

Ela também ressalta que as empreendedoras precisam estar sempre atrás de informações para basear suas decisões. Além de preparar a mulher para lidar com as demandas da gestão do negócio, fazer cursos e especializações também permite desenvolver o networking e conhecer fornecedoras de insumos ou produtos que possam facilitar o dia a dia da empresa.

CEOs dão dicas para empreendedoras