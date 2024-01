Ele fabrica acessórios para a Amazon Echo Dot, uma caixa acústica que usa a Alexa, a assistente virtual de voz pioneira na emergente era da inteligência artificial. Um deles é um suporte metálico para embutir o dispositivo no teto de residências e escritórios.

“A ideia veio do super-herói Homem de Ferro e explora essa possibilidade de você se comunicar com as coisas”, diz. A referência é o personagem de ficção científica do universo Marvel, que utiliza comandos de voz para interagir com sua tecnologia, incluindo dispositivos domésticos, do laboratório e da própria vestimenta, em quadrinhos, animações e filmes.

“Quando está sobre uma mesa, a Alexa fica exposta, mas quando escondida no teto parece que a pessoa está conversando com a casa. É algo mais futurista, como se fizesse parte do ambiente”, o engenheiro explica.