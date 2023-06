Carrefour lança franquia de minimercado para concorrer com Oxxo a partir de R$ 150 mil

O Carrefour vai anunciar o lançamento do seu modelo de franquia do Carrefour Express, o seu mercado de proximidade. O investimento para os interessados inicia em R$ 150 mil, valor que varia de acordo com o modelo de operação escolhido, informa o grupo em comunicado.

A novidade será lançada na feira ABF Franchising Expo 2023, que acontece entre os dias 28 de junho e 1º de julho em São Paulo.

Os minimercados da rede miram consumidores que fazem compras pequenas próximas às suas casas ou ao locais de trabalho. A concorrente Oxxo, que se espalhou rapidamente pela cidade, é uma das mais conhecidas nesse modelo e uma competidora natural dos mercados de proximidade do Carrefour.

Os modelos de operação das franquias do Carrefour. são divididos em três opções:

Lojas de rua e centros comerciais: unidades com características de consumo de proximidade

unidades com características de consumo de proximidade Lojas residenciais (100% autônomas): unidades implantadas em condomínios residenciais para atender a demanda de moradores e prestadores de serviços

unidades implantadas em condomínios residenciais para atender a demanda de moradores e prestadores de serviços Lojas in company: unidades implantadas em conjuntos empresariais para atender a demanda dos colaboradores e prestadores de serviços que ali atuam

Unidade do Carrefour Express no Itaim Bibi, bairro de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O grupo afirma que a expansão no sistema de franquias se baseia na crescente evolução do segmento do mercado de proximidade. O Carrefour Express iniciou no País em 2014 com lojas de conveniência, e, mais recentemente, com as lojas autônomas. As unidades variam de 15 a 200m² e ofertam cerca de 3 mil itens.