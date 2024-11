Ricardo Ananias, de 38 anos, nasceu e cresceu na Rocinha, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, onde vivenciou desde muito cedo as dificuldades da pobreza. Ele é filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica, que casaram jovens, lutando para sustentar os quatro filhos em meio à escassez.

O esforço diário da família por uma vida melhor marcou Ricardo, que, desde então, sonhava em construir algo diferente para si. Hoje, ele é o fundador da R3 Express, uma empresa de logística voltada ao e-commerce que realiza cerca de 500 mil entregas mensais e possui faturamento anual de aproximadamente R$ 100 milhões. Desde sua criação - em 2012 -, a R3 expandiu para além do Rio, operando também em São Paulo, Espírito Santo e Belo Horizonte. O empresário conta que, quando criança, muitas vezes pedia à mãe para comprar pão e a via começar a chorar, algo que ele só entenderia mais tarde: ela não tinha dinheiro para comprar alimentos. A situação era tão difícil que a madrinha, também empregada doméstica, guardava frequentemente as sobras das refeições dos patrões para que a família de Ricardo tivesse algo para comer. "Muitas vezes o que a gente tinha era isso. Eu olhava para aquela situação e não aceitava. Só que ainda não tinha noção de que o problema era não ter dinheiro", conta ele.

Aos 14 anos, Ricardo pediu para a mãe autorização para ajudar nas despesas da casa. Ele, então, começou a entregar jornais, de bicicleta, durante a madrugada, na Barra da Tijuca, economizando cada centavo que podia. Com o dinheiro acumulado após alguns anos, conseguiu financiar sua primeira moto. Foi o começo de uma nova fase: com a moto, passou a fazer mais entregas e buscar novas oportunidades, como distribuir medicamentos para farmácias de manhã e pizzas, à noite, enquanto continuava entregando jornais.

Sua trajetória de entregador ganhou reconhecimento, e, aos 20 anos, Ricardo era premiado como o melhor entregador em uma empresa onde trabalhava. Esse destaque o levou a uma promoção rápida, passando de entregador a coordenador e, mais tarde, a supervisor. No entanto, com 26 anos, ele enfrentou dificuldades ao lidar com um gerente na empresa, o que resultou na sua saída. “Faltou maturidade para lidar com aquilo. Nosso convívio não ficou bom. O dono da empresa decidiu me demitir e nós fechamos um acordo”, lembra.

Como tudo começou

A demissão, em vez de desmotivá-lo, o impulsionou a dar o próximo passo. Em 2012, ele fundou a R3 Express, uma empresa inicialmente focada em delivery de comida. Mas o momento decisivo veio durante a pandemia, quando o comércio eletrônico explodiu e a R3 cresceu rapidamente para atender a alta demanda.

“Começamos a pandemia com uma frota de 100 motos, e hoje temos 800 veículos entre motos, pequenos carros, utilitários e caminhões”, conta ele. “Esse período foi um divisor de águas, transformando a R3 de uma pequena operação local para uma referência no mercado de entregas.”

Ricardo Ananias é o fundador da R3 Express Foto: Divulgação/R3 Express

Além da R3 Express, Ricardo ampliou seus investimentos e hoje possui uma holding, o Winner Group, que gerencia suas 11 empresas, entre elas a King Higiene, especializada em higienização de restaurantes; a Agência Follow, de marketing digital; e a Academia Primera, uma rede de academias de ginástica. A receita anual de todas essas empresas juntas já supera os R$ 80 milhões, e ele também criou o projeto Investe Favela, um fundo dedicado a apoiar empreendedores das comunidades.

“Eu vi o potencial que o empreendedorismo tem para transformar vidas. Quero ajudar outros a terem oportunidades”, explica. Atualmente, Ricardo Ananias conta com mais de dois mil funcionários e planeja expandir o seu negócio, com a meta de alcançar o primeiro bilhão.

Avaliação dos clientes

No Reclame Aqui, a R3 Express recebeu uma avaliação de 7.3/10. A companhia tem 696 reclamações e respondeu a todas elas.

Entre as reclamações, 366 foram avaliadas pelos consumidores com uma nota média de satisfação de 5,67. Destaca-se também que 60.7% dos consumidores afirmaram que voltariam a fazer negócios com a empresa. Em relação à resolução dos problemas, a R3 Express possui um índice de 80.3%, com tempo médio de resposta considerado como rápido, de apenas 1 dia e 7 horas.

No Google, a R3 Express possui uma avaliação de 2,7/5 com base em 224 comentários, que incluem tanto avaliações positivas quanto negativas. Questionado sobre as entregas não realizadas, Ananias explicou que realiza treinamentos com a equipe e busca sempre garantir a melhor experiência de entrega para o cliente. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa. Especialista explica que serviço de entregas pode ajudar a expandir o alcance de um negócio Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, destaca que a entrega é o ponto de contato final entre a empresa e o consumidor. Segundo ele, uma entrega eficiente, rápida e segura pode ser o fator decisivo para a satisfação do cliente. "Quando o produto chega no prazo, nas condições combinadas e de forma conveniente, o cliente se sente valorizado e desenvolve uma percepção positiva da marca." Em contrapartida, falhas como atrasos ou danos durante o transporte geram frustração, prejudicam a imagem da empresa e dificultam a fidelização do cliente.

Para o especialista, um sistema de entregas eficiente é uma peça-chave para conquistar e manter clientes, especialmente no setor de alimentação e e-commerce, onde a velocidade é essencial. De acordo com Newton, o bom funcionamento das entregas e o cuidado com a embalagem impactam diretamente a escolha de fornecedores por parte dos consumidores. “A urgência, praticidade e eficiência de uma entrega rápida são determinantes na decisão de compra de muita gente”, pontua.