Para Vinicius Barreto, vice-presidente da vertical Scale-Up da 300 Ecossistema de Alto Impacto, não há problemas em franquias de baixo investimento. Ele aponta que nesses casos, a taxa de franquia é só a porta de entrada, mas o que realmente importa é o desempenho do franqueado.

“É preciso ter em mente que independentemente do valor investido e modelo de negócio, é necessário trabalhar e se organizar para um bom desempenho, entender que agora você é seu próprio gestor e se organizar. Buscar franquias estruturadas, com respaldo aos franqueados faz a diferença para o resultado. O risco no mercado hoje está nas empresas mal formatadas, que enxergam a taxa de franquia apenas como uma forma de obter dinheiro imediato, sem pensar no crescimento da franqueadora”, comenta.