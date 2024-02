Com tudo isso acontecendo, aquelas 12 empresas tiveram que, uma a uma, irem saindo das mãos de Bourscheidt. “A Energy+ estava consumindo todo o meu tempo”, comenta. Os processos de vendas destas empresas, segundo ele, foram amigáveis. “Sigo com bons contatos e relacionamentos com quem as comprou de mim.”

Franquias e planos de expansão

O planejamento de formatação de franquias da Energy+ começou em 2023 e, no final do ano passado, eles começaram a comercializar a concessão de uso da marca e direito de know how. Tudo é recente e incipiente - com duas franquias em operação no momento. A ideia, porém, é que este número chegue a 36 até o final deste ano - entre comercializadas e em operação.

“Para nós, tem que ser ponto físico. Não queremos algo home based (com a operação acontecendo apenas da casa do franqueado) porque teremos produtos para ficarem expostos nas lojas”, explica o fundador e atual CEO da marca.

Com foco na linha sustentável, um dos planos é que a marca invista em mobilidade urbana, com patinetes e bicicletas elétricas.

Em uma visão ainda embrionária, existe uma ideia de investir em uma fábrica para produção de motocicletas elétricas. “Mas isso é para muito longe de hoje ainda. É uma ideia.”