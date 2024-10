Quer abrir uma franquia compacta de conveniência que caiba em lugares menores e com muito fluxo de clientes, como postos de gasolina ou condomínios? Reunimos 10 opções a partir de R$ 36 mil para você ter seu próprio negócio.

Especialistas disseram ao Estadão que o setor de conveniência vive um ritmo de avanço nos últimos anos. Dados recentes da Associação Brasileira de Franchising (ABF) também mostram isso.

Franquias de conveniência crescem no Brasil

O que é loja de conveniência

Este último ponto comentado pelo executivo da entidade é um dos tópicos essenciais para entender o que é uma loja de conveniência.

Popularmente, o termo ficou mais conhecido para negócios que são localizados em postos de gasolina - as famosas lojas de conveniência. Porém, isso é apenas um exemplo do que pode ser considerado como tal. As possibilidades vão muito além.

De acordo com o vice-presidente de consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton, esses estabelecimentos são de fácil acesso para os clientes e oferecem um mix variado de produtos.

“Estamos chegando a um ponto em que está praticamente dentro da casa dos clientes - em halls ou estacionamentos de prédios, por exemplo, com lavanderias e mercados autônomos. E uma tendência forte é que essas lojas de conveniência sejam cada vez mais autônomas”, explica o especialista.

Portanto, um local de conveniência está muito mais atrelado à facilidade de acesso ao cliente do que a um local específico. Seja em um posto de gasolina, no estacionamento de um supermercado ou de um condomínio residencial, entre inúmeras outras possibilidades.

Uma loja de conveniência fica localizada em lugares que sejam de fácil acesso aos clientes, com um mix variado de produtos Foto: naka - stock.adobe.com

Cuidados com franquias de conveniência

Newton ressalta três grandes pontos de atenção quando o assunto é uma franquia em local de conveniência.

Segurança: Especialmente se for uma marca de franquia autônoma. É necessário ter uma atenção especial neste quesito porque há uma vulnerabilidade maior para furtos e roubos, ainda mais quando falamos de comércio de produtos. Isso inclui câmeras de segurança e atenção ao ponto escolhido. Logística e estoque: A tendência é que estes negócios ocupem espaços menores - sejam autônomos ou não. E, por conta disso, o estoque não poderá ocupar muita área, para não inviabilizar o empreendimento. Isso vai demandar uma logística mais bem trabalhada no quesito reposição de produtos - em que a tecnologia, segundo Newton, será uma grande aliada, fazendo um mapeamento do que tem mais saída e precisa ser reposto com prioridade. Escolha de ponto: Como sempre em negócios com lojas físicas, o ponto é essencial. Sendo autônomo, mais essencial ainda, já que não existirá uma prospecção por parte de funcionários, por exemplo. Claro que o marketing será importante, mas, se não houver público suficiente no local, a chance de prejuízo é muito maior.

Veja os preços das franquias em locais de conveniência

Confira, a seguir, opções de franquias que podem ser instaladas em locais de conveniência a partir de R$ 36 mil. As marcas estão organizadas das mais baratas para as mais caras. Vale lembrar que as opções desta lista são oferecidas pelo mercado e não representam nenhum tipo de recomendação por parte da reportagem.

: a partir de R$ 36 mil Faturamento médio mensal : de R$ 40 mil a R$ 70 mil

: de R$ 40 mil a R$ 70 mil Lucro médio mensal : 20% do faturamento bruto

: 20% do faturamento bruto Prazo de retorno : de 10 a 36 meses

: de 10 a 36 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: R$ 250 fixos 2. Minha Quitandinha Rede de minimercados autônomos. Com um dos prazos de retorno mais baixos da lista, conta com mais de 200 unidades funcionando. Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 42 mil

: a partir de R$ 42 mil Faturamento médio mensal : R$ 18 mil

: R$ 18 mil Lucro médio mensal : entre 10% e 25%

: entre 10% e 25% Prazo de retorno : de 10 a 18 meses

: de 10 a 18 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: 6% 3. market4u Também com foco em minimercados autônomos, a marca tem mais de 2 mil unidades funcionando.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 80 mil

: a partir de R$ 80 mil Faturamento médio mensal : de R$ 10 mil a R$ 15 mil

: de R$ 10 mil a R$ 15 mil Lucro médio mensal : 15% do faturamento bruto

: 15% do faturamento bruto Prazo de retorno : de 16 a 24 meses

: de 16 a 24 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: 6% sobre o faturamento bruto 4. Mundo Di Chocolate Franquia focada em fondue express, com 50 unidades. Investimento inicial : a partir de R$ 120 mil

: a partir de R$ 120 mil Faturamento médio mensal : R$ 55 mil

: R$ 55 mil Lucro médio mensal : de 25% a 30%

: de 25% a 30% Prazo de retorno médio : a partir de 18 meses

: a partir de 18 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: R$ 2,25 mil fixo ou 5% para os modelos de quiosque 5. JAH Marca oriunda de Minas Gerais focada em açaí, sorvetes e picolés. Atualmente, são 160 lojas em operação.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 150 mil

: a partir de R$ 150 mil Faturamento médio mensal : R$ 45 mil

: R$ 45 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30% do faturamento bruto

: de 20% a 30% do faturamento bruto Prazo de retorno : de 18 a 24 meses

: de 18 a 24 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: 5% do faturamento bruto

6. Maria Açaí

Rede especializada em açaí artesanal, com mais de 60 lojas em 6 estados brasileiros.

Investimento inicial : R$ 170 mil

: R$ 170 mil Faturamento médio mensal : de R$ 80 mil a R$ 100 mil

: de R$ 80 mil a R$ 100 mil Lucro mensal : de 25% a 30%

: de 25% a 30% Prazo de retorno : em média 24 meses

: em média 24 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: R$ 1,5 mil

7. Café Conceito

Rede de cafeterias com 24 unidades em São Paulo.

Investimento inicial: R$ 190 mil

R$ 190 mil Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Lucro mensal: de 15% a 25%

de 15% a 25% Prazo de retorno: de 14 a 24 meses

de 14 a 24 meses Prazo de contrato: 5 anos

5 anos Royalties/mês: 6,5%

8. Lavô

Rede de lavanderias autônomas. A marca tem mais de 500 lojas em operação.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 199 mil

: a partir de R$ 199 mil Faturamento médio mensal : de R$ 20 mil a R$ 30 mil

: de R$ 20 mil a R$ 30 mil Lucro médio mensal : em torno de 60%

: em torno de 60% Prazo de retorno estimado : 18 meses

: 18 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: 5%

9. Mais1.Café

Rede de franquias com foco em cafeterias. Tem mais de 500 unidades em funcionamento.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 260 mil

: a partir de R$ 260 mil Faturamento médio mensal : R$ 60 mil

: R$ 60 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Prazo de retorno : de 18 a 24 meses

: de 18 a 24 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: 7% sobre o faturamento bruto

10. Café Du Centre

Cafeteria gourmet, com 14 unidades em funcionamento, sendo 13 franquias.