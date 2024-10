Filho de um porteiro e uma empregada doméstica, Leandro Souza, hoje com 42 anos, começou a trabalhar muito cedo, aos 13. Para ajudar a família, ele entregava jornais e revistas. Aos 19 anos, ele se mudou para os Estados Unidos, onde trabalhou como manobrista e entregador de pizza, chegando a ter três empregos simultaneamente para juntar dinheiro.

Hoje, ele é dono de uma rede de franquias chamada Espetto Carioca, que começou na capital fluminense e já tem 55 lojas espalhadas pelo País.

Leandro Souza entregou jornal no Brasil e pizza nos EUA antes de virar dono da rede de franquias Espetto Carioca. Foto: Espetto Carioca/Divulgação

A história do negócio começou quando, com o dinheiro economizado, Leandro fez um curso de piloto de avião e, após sete anos e meio nos Estados Unidos, voltou ao Brasil. Ele decidiu empreender e fundou a Espetto Carioca em 2010. A rede é especializada em espetinhos de churrasco com um toque sofisticado. Atualmente, seu faturamento é de R$ 110 milhões. Quer saber mais detalhes sobre o que Leandro fazia nos EUA e como montou o seu negócio, além de ver dicas de uma especialista em franquias de carnes? Leia a reportagem completa.