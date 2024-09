José Araújo Netto, 41 anos, paranaense, iniciou sua trajetória no setor de bares e restaurantes de maneira inusitada. Em 2009, após uma briga que resultou no fim temporário de seu noivado, ele resolveu transformar sua vida pessoal e profissional.

De um término de noivado a um negócio de sucesso

PUBLICIDADE Com o dinheiro que havia reservado para o casamento, Netto viu uma oportunidade de investir no empreendedorismo. Hoje, ele é proprietário da franquia Porks - Porco & Chope, especializada em petiscos de carne suína e cervejas artesanais regionais, que alcançou um faturamento de R$ 60 milhões em 2023. “Eu estava noivo e tinha guardado uma grana para o casamento. Quando terminamos, decidi usar esse dinheiro para abrir um bar. Foi uma decisão rápida, mas não pensei duas vezes”, lembra Netto. Apesar da pausa no relacionamento, o casal reatou após cinco meses e, desde então, continua junto.

O início da jornada: bar e food truck

O primeiro empreendimento de Netto foi o Quermesse, um bar com um conceito inspirado em ambientes de antiquários, em Curitiba.

A proposta era oferecer um local aconchegante, repleto de itens decorativos antigos e uma culinária diferenciada. Porém, o modelo do Quermesse, embora promissor, mostrou-se inviável para uma expansão em larga escala.

“O Quermesse tinha mais de 400m², um cardápio extenso com mais de 100 itens, e uma operação muito complexa. A tentativa de replicá-lo em outras cidades, como Belo Horizonte, não deu certo. Era um modelo que não conseguia ser reproduzido facilmente”, explica Netto, referindo-se às dificuldades encontradas para expandir o conceito do bar.

A necessidade de buscar um modelo mais enxuto e escalável o levou a lançar o Mr. Hoppy, em 2015. A ideia inicial era um food truck que servia hambúrgueres e chope artesanal a preços acessíveis. No entanto, o declínio do mercado de food trucks forçou Netto a repensar a estratégia.

“O mercado de food trucks estava saturando, então decidimos estacionar o Mr. Hoppy em um ponto fixo e focar em lanches baratos e de alta qualidade. Em apenas um ano, conseguimos abrir oito unidades”, conta. Com o sucesso, o Mr. Hoppy cresceu rapidamente até atingir 43 unidades, antes de ser vendido a um grupo paulista.

José Araújo Netto criou o Porks - Porco e Chope com o dinheiro do casamento, após terminar um noivado. Foto: Divulgação/Porks - Porco & Chope

O nascimento do novo negócio: a criação do Porks - Porco & Chope

Foi em 2017 que Netto encontrou o conceito que realmente se tornaria um marco em sua carreira: o Porks - Porco & Chope. O primeiro Porks foi inaugurado em Belo Horizonte, com um investimento inicial de R$ 50 mil, em um espaço de 80m².

“A ideia do Porks surgiu do desejo de criar um bar focado em petiscos à base de carne suína, algo que combinava muito bem com a cultura gastronômica mineira, famosa por valorizar o porco. A aceitação foi muito maior do que eu esperava, e logo percebi que tínhamos um modelo de sucesso nas mãos”, relembra Netto.

O Porks rapidamente se destacou no mercado por seu modelo de operação simplificado e seu cardápio mais enxuto. Com preços que começavam em R$ 10, o bar atraiu um público diverso e, em apenas dois meses, o investimento inicial foi recuperado.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A partir daí, o crescimento foi exponencial. Hoje, a rede conta com 45 unidades espalhadas por 11 estados brasileiros e faturou R$ 60 milhões em 2023. Veja quando custa para investir na franquia da Porks Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 135 mil

Taxa de Franquia: R$ 50 mil

Lucro médio mensal: 15%

Prazo de retorno médio: 12 a 18 meses

Royalties/mês: R$ 5 mil fixos Dicas de gestão: conexão com comunidade e modelo de negócio O empresário explica que um dos diferenciais do Porks é a conexão com as comunidades locais. “Nós sempre fazemos questão de envolver empreendedores regionais no nosso negócio, principalmente quando se trata de cervejas artesanais. Também damos espaço para músicos locais se apresentarem. Isso cria uma identidade única para cada unidade e fortalece os laços com a comunidade”, diz. Além disso, ele destaca que o Porks se tornou um espaço de socialização, onde as pessoas podem se encontrar em um ambiente descontraído, com boa comida e música ao vivo.

Netto afirma que, desde o início, fica pessoalmente envolvido na escolha dos pontos para as novas unidades. “Eu vou junto com os franqueados para escolher o local. Acredito que o ponto certo é fundamental para o sucesso do negócio. Não delego essa parte porque sei que faz muita diferença estar presente e entender a dinâmica de cada cidade”, explica o empreendedor.

Expansão acelerada e planos ambiciosos

Com o sucesso da franquia, a meta para 2024 é ainda mais ambiciosa: ele pretende chegar a 63 unidades e aumentar o faturamento para R$ 80 milhões.

“O foco da expansão está em cidades com mais de 400 mil habitantes, aproveitando o crescimento do mercado de bares e a popularidade da carne suína, que tem sido cada vez mais valorizada como uma opção gastronômica sofisticada.”

“Eu nunca imaginei que um dia teria uma rede de franquias. Quando comecei, a ideia era ter vários bares meus, mas o modelo de franquia acabou sendo a melhor solução para crescer de forma rápida e eficiente”, finaliza.

Avaliação de clientes

O Porks - Porco & Chope recebeu uma classificação média de 4,6 de 5 estrelas no Google, com mais de 5 mil avaliações até a publicação desta matéria.

Os comentários destacam a qualidade do atendimento, dos produtos e do ambiente diferenciado. Porém havia alguns comentários reclamando da demora da entrega dos petiscos.

Ao ser questionado Netto explicou que eventualmente pode acontecer uma demora ou outra mas que a franquia preza pela qualidade do atendimento e produtos.

Os autores das notas concedidas no Google não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui a empresa não apresentou registros.

Como se destacar no mercado de bares

Cássio Ferraro, consultor especialista em planejamento estratégico e marketing do Sebrae-SP, ressalta a importância de oferecer mais do que produtos; ele acredita que o verdadeiro diferencial está em vender emoções e experiências.

“Eu posso vender comida, mas o que realmente está sendo comprado é a sensação, a experiência que o cliente vivencia. Isso é o que fideliza,” afirma Ferraro.

Ele sugere que, para construir uma marca sólida, é essencial promover a história e a tradição que a acompanham.

“Uma boa propaganda vai além de simplesmente mostrar o que você está vendendo. É sobre como você apresenta isso. A imagem que você utiliza, a iluminação, a narrativa – tudo isso faz diferença,” explica Ferraro.

Para ele, a utilização de vídeos e imagens de alta qualidade é crucial para destacar os produtos e capturar o interesse dos clientes.

Ferraro também destaca a necessidade de se adaptar às novas demandas e gostos dos consumidores. “Toda tendência indica para onde o mercado está indo. A questão é: você vai seguir essas tendências ou ficar para trás? Se você não se adapta, pode fechar,” adverte o consultor.

Além disso, ele enfatiza que um planejamento financeiro e operacional sólido é fundamental para o sucesso de qualquer negócio de franquia.

No setor alimentício, a conformidade com as regras sanitárias e a garantia de qualidade na distribuição do produto são aspectos essenciais para manter a integridade da marca e a satisfação dos clientes.