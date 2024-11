Avaliação de clientes

No momento de produção desta reportagem, havia registro de apenas duas queixas contra a empresa Saúde Livre no site ReclameAqui, considerando todo o período disponível. As reclamações citavam problemas com atendimento e com o processo de instalação de uma franquia. Segundo a classificação do ReclameAqui, os dados são insuficientes em termos de quantidade para que uma reputação seja construída na plataforma.

No Google My Business, é possível apenas encontrar notas referentes às respectivas unidades locais, sem uma avaliação geral da marca. As notas vão de 1 a 5 estrelas. O eventual interessado pode procurar pela unidade específica para verificar a nota. Vale ressaltar que os autores das avaliações não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação deliberada - a favor ou contra a empresa.