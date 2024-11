“A taxa de franquia é só a porta de entrada, mas o que realmente importa é o desempenho do franqueado. É preciso ter em mente que, independentemente do valor investido e modelo de negócio, é necessário trabalhar e se organizar para ter um bom desempenho, pois agora você é seu próprio gestor”, ressalta Barreto.

Ele também destaca a importância de buscar franquias que ofereçam suporte estruturado, como consultoria e acompanhamento - itens que fazem diferença no sucesso do franqueado. “O risco no mercado está nas empresas mal formatadas, que veem a taxa de franquia apenas como uma forma de obter dinheiro imediato, sem pensar no crescimento da franqueadora”, comenta.