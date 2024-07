Franquias baratas: veja 8 opções em que você pode investir entre R$ 2.500 e R$ 17 mil

Adriana Auriemo, vice-presidente da ABF, explica que a principal diferença entre uma microfranquia e uma franquia tradicional é o investimento inicial, que nas microfranquias é de até R$ 135 mil. Essas franquias têm uma operação mais enxuta, mas seguem a mesma legislação das franquias tradicionais. “O principal benefício de uma microfranquia é o acesso facilitado ao empreendedorismo devido ao menor investimento e uma operação geralmente mais simplificada”, destaca.

A vice-presidente explica que os segmentos mais promissores para microfranquias no Brasil incluem alimentação, serviços de limpeza e manutenção do lar, cuidados com idosos e animais de estimação, beleza, estética, turismo e aulas particulares. De acordo com dados recentes da ABF, os segmentos de alimentação, comércio e distribuição, food service e serviços e outros negócios têm apresentado crescimento significativo.