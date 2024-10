Pensa em ter uma franquia do setor de viagens? Veja como está o mercado e confira 5 opções para investir.

O boom das franquias de viagens após a pandemia

PUBLICIDADE Segundo números da Associação Brasileira de Franchising (ABF), publicados em agosto deste ano, o setor de franquias de hotelaria e turismo teve um aumento de 11% no faturamento no segundo trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. A diretora-executiva da entidade, Fabiana Estrela, ressalta que o setor tem se destacado com uma retomada pós-pandemia, já que, durante o período de lockdowns, no auge das contaminações por covid-19, o ramo foi um dos que mais sofreram. “Zerou tudo na época, ninguém viajava a turismo”, relembra. Ao todo, a receita do setor neste segundo trimestre foi de R$ 3,38 bilhões.

Mas quais as peculiaridades do setor de hotelaria e turismo, especialmente quando falamos de franquias de agências de viagens? O Estadão conversou com especialistas para entender.

Setor de hotelaria e turismo vive retomada após pandemia Foto: aanbetta - stock.adobe.com

O impacto da 123 Milhas no mercado de viagens

Além do fator pandemia, no ano passado, um dos grandes players do setor entrou com pedido de recuperação judicial após anunciar que não cumpriria prazos de vendas feitas até então. Em agosto de 2023, a 123 Milhas, anunciou suspensões de pacotes com datas flexíveis e de emissão de passagens promocionais, com embarques previstos entre setembro e dezembro daquele ano.

As últimas atualizações sobre o caso saíram nas últimas duas semanas, quando a Justiça do Rio de Janeiro determinou penhora de valores das contas dos fundadores da empresa, em uma ação de danos morais contra a empresa, e quando a Justiça de Minas Gerais prorrogou o prazo de suspensão de ações e execuções por mais 180 dias.

De acordo com o vice-presidente de consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton, esse evento acabou provocando um momento de incertezas no mercado. Consequentemente, consumidores têm tido mais cuidado, na avaliação dele, na hora de comprar passagens e reservar quartos de hotéis.

Publicidade

“Passou-se a dar mais valor a uma intermediação confiável”, resume o consultor.

“Muita gente estava acostumada a olhar as compras pela internet por conta do preço, só que acabou ficando sem o produto. E essa preferência ou necessidade de intermediação acontece em outras áreas também, como nos ramos de seguros e imóveis. Se há um problema, tem para quem ligar, a quem recorrer, além da própria marca dando um respaldo maior também”, completa.

E é justamente esse relacionamento de confiança, ressalta Newton, que faz com que exista a fidelização do cliente. “O relacionamento gera confiança, e a confiança gera a venda. É essa equação que impulsiona o setor de viagens”, diz.

Quais as principais características do setor de viagens?

Sazonalidade : O mercado de viagens está muito sujeito às altas temporadas, especialmente do fim de ano; porém, como são períodos previsíveis, é possível se preparar para todos eles.

: O mercado de viagens está muito sujeito às altas temporadas, especialmente do fim de ano; porém, como são períodos previsíveis, é possível se preparar para todos eles. Ações pontuais : É possível pensar em novidades e promoções para diferentes datas, já que os interesses por lugares não serão exatamente os mesmos o tempo todo, principalmente em razão do clima.

: É possível pensar em novidades e promoções para diferentes datas, já que os interesses por lugares não serão exatamente os mesmos o tempo todo, principalmente em razão do clima. Longo prazo: Dificilmente as vendas realizadas serão para o curto prazo - de 6 a 12 meses pelo menos. Portanto, condições de parcelamentos e planejamento por parte dos donos de agências ou franquias são essenciais;

Vantagens e desafios do trabalho home based com agências de viagens

Boa parte das marcas que trabalham com franquias de agências de viagens tem opções para trabalhar de casa. É o caso de todas as 5 opções listadas ao final desta reportagem.

Newton, da 300 Consultoria, ressalta que o trabalho principal de franqueados home based, na grande maioria das vezes, é o de prospecção de clientes.

Por estar sozinho ou com familiares dentro da residência, a construção de uma rotina é essencial para que tudo dê certo.

Publicidade

“Tem que ter o mesmo comprometimento de um trabalho de oito horas por dia, não pode levantar e falar que naquele dia não vai trabalhar ou ficar perdendo tempo com muitas distrações. O sucesso estará diretamente ligado à dedicação e ao foco”, comenta.

Enquanto estiver cogitando comprar uma franquia com atuação em home office, pode ser interessante, de acordo com o consultor, questionar a franqueadora sobre como será a rotina ideal após os treinamentos serem concluídos, para entender os métodos, know how e quais serão as obrigações do franqueado.

“Esse trabalho tem que ser minimamente prazeroso para o franqueado e, se não houver método, pode complicar tudo”, conclui o especialista.

Novas oportunidades e tecnologias impulsionadas pela pandemia

Embora a pandemia tenha cessado os voos, ela também abriu portas para novas oportunidades, segundo Estrela, da direção da ABF.

Isso porque foi neste momento em que novas demandas por tecnologias surgiram e o home office, por exemplo, ganhou mais peso.

Não à toa, em 2022, de acordo com dados de levantamento da entidade, houve o auge da proporção de franquias home based no Brasil: quase 15% das operações estavam nesse modelo.

Atualmente, com novas aberturas em pontos mais tradicionais, como ruas e shoppings, essa participação foi reduzida, para 7,8%, mas ainda se mantém relevante.

Publicidade

“A pandemia acelerou projetos em diferentes modelos de negócios. Com isso, aumentamos e muito as possibilidades. Mercadinhos autônomos, por exemplo, também foram impulsionados nesse contexto. Houve uma digitalização maior dos meios de pagamentos. Os totens de autoatendimento são mais presentes hoje em dia também”, finaliza.

5 opções de franquias de viagens para investir

Confira, a seguir, opções de franquias de viagens a partir de R$ 7,5 mil. As franquias estão organizadas das mais baratas para as mais caras.

Vale lembrar que as opções desta lista são oferecidas pelo mercado e não representam nenhum tipo de recomendação por parte da reportagem.

1) TZ Viagens

Agência que oferece serviços de pacote de viagem, hospedagem, passagens aéreas e cruzeiros. Tem 247 unidades, com opções home based, rua e shopping.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 7,5 mil

: a partir de R$ 7,5 mil Faturamento médio mensal : R$ 42 mil para franqueados que atuam 8 horas ou mais no negócio

: R$ 42 mil para franqueados que atuam 8 horas ou mais no negócio Lucro médio mensal : de 12% a 15%

: de 12% a 15% Retorno previsto do investimento : de 1 a 4 meses, com a média de lucro da franquia de 10%

: de 1 a 4 meses, com a média de lucro da franquia de 10% Prazo de contrato: 5 anos

2) Clube Turismo

Agência que oferece serviços de passagens aéreas nacionais e internacionais, diárias de hotéis, cruzeiros, seguros, passagens de trem na Europa, aluguel de veículos, excursões, entre outros. Tem 565 unidades, sendo apenas uma própria.

Investimento inicial total estimado : de R$ 7,5 mil a R$ 95 mil

: de R$ 7,5 mil a R$ 95 mil Faturamento médio mensal : R$ 40 mil (home based), R$ 80 mil (home based prime) e R$ 250 mil (loja)

: R$ 40 mil (home based), R$ 80 mil (home based prime) e R$ 250 mil (loja) Lucro médio mensal : R$ 3 mil (home based), R$ 9 mil (home based prime) e R$ 30 mil (loja)

: R$ 3 mil (home based), R$ 9 mil (home based prime) e R$ 30 mil (loja) Royalties/mês : 2,5% do faturamento (home based), R$ 300 para os outros modelos

: 2,5% do faturamento (home based), R$ 300 para os outros modelos Prazo de retorno : de 3 a 6 meses (home based), 6 meses (home based prime) e 18 meses (loja)

: de 3 a 6 meses (home based), 6 meses (home based prime) e 18 meses (loja) Prazo de contrato: 2 anos (home based) e 5 anos para outros modelos

Publicidade

3) 3,2,1 Go!

A companhia atua como consultoria e oferece desde a emissão de visto e seguro viagem até passagem aérea e hospedagem.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 12 mil

: a partir de R$ 12 mil Estimativa de faturamento : de R$ 250 mil a R$ 400 mil (a depender do modelo)

: de R$ 250 mil a R$ 400 mil (a depender do modelo) Lucro médio : de 5% a 50%, a depender do serviço ofertado ao cliente

: de 5% a 50%, a depender do serviço ofertado ao cliente Royalties : de R$ 250 a R$ 350 (a depender do modelo)

: de R$ 250 a R$ 350 (a depender do modelo) Fundo de propaganda : de R$ 150 a R$ 250 (a depender do modelo)

: de R$ 150 a R$ 250 (a depender do modelo) Retorno do investimento : de 3 a 12 meses

: de 3 a 12 meses Prazo de contrato: 5 anos

4) Trip In Viagens

Agência que oferece serviços de reservas em hotéis, pacotes de viagens, passeios turísticos, eventos, cruzeiros, passaporte, visto e seguro viagem. Tem 23 unidades franqueadas e uma própria, com opções home based e loja.

Investimento inicial total estimado : R$ 14,9 mil (home based) e R$ 22 mil (loja)

: R$ 14,9 mil (home based) e R$ 22 mil (loja) Faturamento médio mensal : de R$ 80 mil a R$ 100 mil (home based) e de R$ 200 mil a R$ 300 mil (loja)

: de R$ 80 mil a R$ 100 mil (home based) e de R$ 200 mil a R$ 300 mil (loja) Lucro médio mensal : de 10% a 12% sobre todos os produtos

: de 10% a 12% sobre todos os produtos Royalties/mês : cobrado a partir do 6º mês caso não atinja a produção mínima de R$ 80 mil (home based) ou de R$ 120 mil (loja)

: cobrado a partir do 6º mês caso não atinja a produção mínima de R$ 80 mil (home based) ou de R$ 120 mil (loja) Prazo de retorno : de 3 a 4 meses (home based) e de 7 a 12 meses (loja)

: de 3 a 4 meses (home based) e de 7 a 12 meses (loja) Prazo de contrato: 5 anos

5) Vai Voando

Agência que oferece serviços de viagens nacionais e internacionais pré-pagas e cruzeiros. Tem mais de 370 franquias, com opções home based e rua.