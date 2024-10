Com uma fábrica inaugurada em 2023 no sítio da família em Sabará, em Minas, a OR Natural produz uma linha completa de produtos para banho, utilizando ingredientes e processos inspirados na natureza e na ancestralidade, segundo contam.

A construção da fábrica enfrentou desafios, incluindo a adaptação de máquinas e a conformidade com as normas da Anvisa, mas foi apoiada por um projeto de inovações sustentáveis. Agora, a OR é certificada pela Anvisa e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) como agroindústria familiar de cosméticos em barra. Quer saber mais sobre a história da OR? Leia a reportagem completa.