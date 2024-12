Greta Guedes, de 44 anos, encontrou na culinária uma forma de transformar lembranças afetivas em um próprio negócio. A empresária criou a Quichiki em 2018, uma marca especializada na produção artesanal de quiches e tortas, que hoje opera em uma cozinha industrial na Zona Sul de São Paulo, no bairro Cidade Jardim.

PUBLICIDADE Desde criança, Guedes demonstrou profundidade com a cozinha. As férias escolares passadas na casa de praia da avó foram determinantes para seu amor pela culinária. “Ela era uma grande inspiração. Ela me ensinou a quebrar ovos, sovar massas e até fomos juntas à praia pegar caranguejos e vôngoles. Preparamos de tudo: sonhos, bolos, sopas e pães. Mesmo pequena, eu adorava ajudar”, recorda. Essa conexão com a avó foi tão marcante que, mesmo após o falecimento dela em 2017, Guedes continua a usar as receitas que aprendeu nesse período como base para suas criações. No entanto, a sua trajetória profissional começou bem distante da gastronomia. Formada em Direito, Greta atuou brevemente como advogada - na área tributária. “Buscando uma mudança, decidi estudar para concursos públicos, mas novamente encontrei insatisfação”, lembra.

Greta Guedes, de 44 anos, criou a Quichiki em 2018 Foto: Ricardo D'angelo/Divulgação Quichiki

Foi em 2011 que tudo mudou. Ela se matriculou no curso “Cozinheiro Chef Internacional”, no Senac. Após a finalização do primeiro, buscou ainda mais qualificação, no Le Cordon Bleu.

Primeiras tentativas no empreendedorismo

Embora apaixonada pela gastronomia, Guedes não planejou inicialmente em abrir um negócio próprio. A empresária conta que em 2013, já grávida, tentou empreender com uma amiga do Senac, criando uma marca de papinhas para bebês. O projeto, no entanto, não deu certo.

“Descobrimos que o mercado era muito específico e pequeno. Muitas famílias preferem preparar em casa ou deixar essa tarefa com as babás. Foi uma experiência que me ensinou muito sobre as dificuldades de empreender”, avalia.

Mesmo com o insucesso do primeiro negócio, continuou a cozinhar. “Durante a gravidez, comecei a preparar quiches e tortas para amigos e familiares.”

A empresária conta que o ‘boca a boca’ logo se tornou seu maior aliado, e os pedidos foram crescendo rapidamente. “Eu fazia em casa e, às vezes, na casa da minha mãe. Quando vi, já não dava mais conta sozinha”, conta.

Em 2018, a empresária oficializou o negócio e lançou o Quichiki. Inicialmente, a produção ainda era caseira, mas, com alta demanda, ela investiu em uma cozinha industrial, onde trabalha até hoje com o auxílio de uma equipe.

O cardápio que conquistou os clientes

A Quichiki oferece um cardápio diversificado, mas o foco principal são quiches e tortas, que são preparadas artesanalmente. Entre os produtos mais vendidos estão a quiche de alho-poró (R$ 90 o quilo) e a torta de frango, disponíveis em dois tamanhos, custando de R$ 70 a R$ 100.

Prato de quiche comercializado pela casa Foto: Ricardo D'angelo/Divulgação Quichiki

Além disso, há opções mais sofisticadas, como a quiche de brie com geleia de frutas silvestres, que sai por R$ 100. O cardápio também inclui entradas, como caponata e pesto, sobremesas como quindins (R$ 98 ou de 750 g) e tortas doces (a partir de R$ 98). Os produtos são adquiridos frescos ou congelados, atendendo a diferentes perfis de consumidores.

Atualmente, Guedes e sua equipe produzem cerca de 10 a 15 pedidos por dia, o que representa centenas de unidades semanalmente. Ela conta com um assistente para gerenciar os pedidos via WhatsApp e Instagram. Questionada sobre o faturamento, ela prefere não divulgar os números, mas afirma que os resultados foram “animados”.

“Estamos crescendo de forma consistente, e isso me deixa muito satisfeita. Meu sonho é abrir uma loja física no futuro, mas só vou fazer isso quando a demanda exigir o investimento”, explica.

Até o momento da apuração desta reportagem, a Quichiki não tinha avaliação de clientes nem no Google, nem no site Reclame Aqui.

Especialista da dicas de como se desatacar em comércios gastronômicos

Adriana Auriemo, vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), destaca que o setor de alimentação está em constante transformação, impulsionado por novas tecnologias e mudanças no comportamento do consumidor. Entre as tendências mais marcantes estão o fortalecimento do delivery, o avanço das dark kitchens e o uso crescente de inteligência artificial, que otimiza processos e personaliza a experiência do cliente. Além disso, ferramentas como tokens de autoatendimento não apenas melhoram a conveniência, mas também ajudam a reduzir erros operacionais. De acordo com Adriana, práticas sustentáveis têm ganhos de força, com empresas adotando fornecedores locais, produtos artesanais e soluções que promovem o cuidado com o meio ambiente. Outra tendência relevante é o co-branding, que cria parcerias entre marcas para lançar produtos ou promoções atrativas. "O consumidor também tem buscado opções com apelo à saúde física e mental, além de indulgências que proporcionem experiências únicas e sabores marcantes", explica. Para quem busca abrir um negócio de energia, a especialista enfatiza a importância de um modelo bem estruturado. "É essencial ter práticas sólidas de gestão de qualidade e controle de custos. A tecnologia, nesse sentido, tem sido uma grande aliada, ajudando a monitorar desde a manipulação de alimentos até a eficiência operacional."

Na escolha do ponto comercial, ela aponta que a localização é determinante. “É preciso avaliar se o local atende ao público-alvo, oferece boa visibilidade e acessibilidade, além de estar em conformidade com as normas de zoneamento. Custos com reformas, aluguel e demais despesas também devem ser considerados para garantir as previsões do negócio”, conclui.