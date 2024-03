Sam contou ao jornal que demorou meses para elaborar e fazer as peças do bolo e que a montagem no dia levou seis horas no total e precisou de uma escada para que ela pudesse alcançar o topo. Ela afirmou que usou seis bolos redondos na base da estrutura, com o restante feito de poliestireno, e balões de LED nas janelas do “castelo”, que foi coberto com 50kg de cobertura fondant e decorado com flores de seda e folhagem dourada.

Aos 48 anos, a confeiteira declarou que o castelo de Madeline foi o maior bolo que ela já criou em seis anos de experiência e que ela se emocionou ao ver o produto final quando ficou pronto.