Sanduíche de R$ 860 com hambúrguer de Wagyu e caixa dourada chama atenção em restaurante

Em Nova York, cidade conhecida por sua gastronomia de ponta, há um sanduíche que está chamando a atenção: o Royale With Cheese, que custa nada menos que US$ 150 (R$ 860). Este lanche é servido no bar Sip&Guzzle, localizado no bairro de Greenwich Village, e é criação do chef Mike Bagale, que ostenta três estrelas Michelin, conforme relatado pelo jornal The New York Post.

O Royale With Cheese se destaca não só pelo preço salgado, mas também pelos ingredientes sofisticados. Ele é feito com hambúrguer de Wagyu, queijo cheddar branco envelhecido, cebola picada, molho barbecue com wasabi, shoyu defumado, açúcar mascavo, vinagre de arroz e shio koji, um condimento japonês composto por fungo, arroz, água e sal, tudo isso servido em um pão de leite shokupan. E, para completar o toque de luxo, o sanduíche vem em uma caixa dourada.

O sanduíche Royale With Cheese tem hambúrguer de Wagyu, vem numa caixa dourada e custa US$ 150 (R$ 860). Foto: Reprodução/Redes Sociais - sipandguzzlenyc

Mas será que vale a pena? A influenciadora gastronômica Ella Kahan foi até o Sip&Guzzle para conferir. “Este é o bar mais extravagante que eu já visitei em Nova York. Ele tem dois andares e é dividido entre a área do bar e a do restaurante”, descreve ela. Kahan disse que o Royale With Cheese é “o cheeseburguer mais chique que você vai comer” e o definiu como “um lanche suculento e fantástico”.