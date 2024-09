Lula convida Moraes para ato no 7 de setembro e o silêncio sobre a Venezuela | ‘Estadão Analisa’

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 04, Carlos Andreazza fala do silêncio do governo brasileiro sobre a situação na Venezuela.

O mandado de prisão contra o opositor Edmundo González Urrutía, que desafiou Nicolás Maduro nas eleições do país, complica a posição do Brasil, que precisa ser mais assertiva diante da escalada autoritária da ditadura chavista, sugerem especialistas em política externa ouvidos pelo Estadão.

Até aqui, o governo Luiz Inácio Lula da Silva silenciou sobre a ordem de prisão, condenada por outros países da América Latina. Nos bastidores, o presidente reconhece o autoritarismo de Maduro, ainda que não o chame de ditador, como mostrou o Estadão. Publicamente, o assessor especial Celso Amorim admitiu à Reuters que a escalada do autoritarismo na Venezuela é inegável, mas reforçou que o Brasil tem esperança de solução para a crise política.

O colunista também fala sobre o 7 de Setembro, pois horas antes de ser alvo de um ruidoso protesto na Avenida Paulista, no qual aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pedirão o seu impeachment, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deverá estar a 1.037 quilômetros dali. É que Moraes foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios.

A sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados também é tema do programa de hoje.