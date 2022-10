Que horas sai o resultado e como acompanhar a apuração das Eleições 2022

Assim que os resultados das urnas forem divulgados neste domingo, 2, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Estadão apresenta em tempo real a apuração e o resultado do 1º turno das eleições 2022.

A apuração será apresentada em página exclusiva, que pode ser acessada neste link, e também na home do Estadão. Este ano as urnas serão fechadas às 17h, no horário de Brasília, em todo o País.

Página de candidatos no site do 'Estadão'; leitor pode marcar seus favoritos para acompanhar a apuração dos votos neste domingo.

Será possível acompanhar os resultados para presidente da República, governador dos 26 Estados e do Distrito Federal, senador e deputados federal e estadual.

O destaque vai para a possibilidade de personalizar a faixa de apuração apresentada na home do site. Além de ser possível notificações para receber na tela atualizações em tempo real sobre os resultados, ainda é possível seguir a apuração a partir de um cargo, Estado, candidato ou município.

Já nos aplicativos do Estadão, os leitores poderão acompanhar a apuração em tempo real dos cargos escolhidos pelos editores diretamente na área de Manchetes, além de acessar a página completa de apuração.

Para isso, é importante atualizar os aplicativos: usuários de iPhone devem entrar na App Store e os de Android, na Google Play, e clicar no botão “atualizar”.