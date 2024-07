Arthur Lira dá dicas culturais: série clássica na sugestão de políticos e livro de ficção chinês

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é o personagem da semana da série do Estadão “Para Ver, Ouvir e Pensar”. O alagoano dá como dica uma série já clássica na sugestão de políticos, sobre um homem que ambiciona (e conquista) o poder, derrotando adversários e ultrapassando limites éticos. Também indica uma música do norte-americano Tom Waits, sobre solidão e amor, e um livro de ficção do autor Da Chen, que perpassa a história política e social da China no final do século XX.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Foto: Mario Agra/Agência Câmara

Um livro

De autoria do escritor chinês Da Chen, “A montanha e o rio” é o livro sugerido por Arthur Lira. A obra conta a história de dois irmãos que nascem no auge da Revolução Chinesa, filhos de um jovem e poderoso general. O filho legítimo cresce cercado de amor e carinho, enquanto o outro tem uma vida simples e solitária, após ficar órfão de mãe. Eles têm trajetórias distintas, mas se encontram em eventos que marcam a história política e social da China no fim do século XX. Considerado o melhor livro de ficção de 2006 pelo jornal The Washington Post, levou oito anos para ser concluído.

A montanha e o rio, livro de autoria do escritor chinês Da Chen Foto: Reprodução

Uma música

A dica de música de Lira é “Downtown Train”, do norte-americano Tom Waits, lançada no álbum Rain Dogs, em 1985. A canção ganhou uma versão quatro anos depois na voz de Rod Stewart, alcançando as paradas de sucesso. A obra utiliza a imagem do trem e da noite como metáfora para a jornada em busca do amor, retratando a solidão urbana e o anseio por conexão diante da multidão. “Será que vou te ver hoje à noite num trem do centro? Toda noite é a mesma coisa. Ah, meu bem”, diz trecho da letra.

Uma série

O presidente da Câmara indica aos leitores do Estadão a série “House of cards”, um clássico nas sugestões dos políticos. A produção norte-americana tem como personagem principal Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey. O astuto congressista é traído pelo presidente que ele ajudou a eleger e começa um plano para desgastar adversários políticos e chegar, em alguns anos, à Presidência dos Estados Unidos.

Ficha técnica:

Livro: A montanha e o rio