Lista de deputados confirmados no ato na Paulista pela equipe de Bolsonaro tem 49 nomes; veja

Além dos deputados, outros aliados do ex-presidente confirmaram ao Estadão que vão ao ato, como o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil na gestão de Bolsonaro e outros dois ex-ministros que agora são senadores, Jorge Seif (PL-SC) e Marcos Pontes (PL-SP). Também estarão presentes o senador Magno Malta (PL-ES) e do líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ).

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ronado Caiado (União Brasil), de Goiás, também já confirmaram participação na manifestação na Paulista. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que deve ter o apoio do ex-presidente para a reeleição, também afirmou que vai ao ato.

A lista de ausências, por sua vez, tem a ex-ministra da Mulher e atual senadora pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos), que disse ter agendas oficiais para o dia da manifestação e que não pode desmarcar os compromissos.