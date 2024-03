As premissas fixadas no memorando são suportadas pelas pesquisas do Instituto Transparência Internacional, desde 2021 (ano em que o memorando foi elaborado) até 2023 (último ano da coleta de informações). Os dados obtidos pelo instituto são corroborados pelo artigo “A corrupção está aumentando em toda América Latina”, publicado em 10 de março de 2024 no Jornal O Estado de S. Paulo (Internacional A12). O texto demonstra a ampla percepção sobre o fenômeno em países como o Brasil e o Peru (especialmente os elevados montantes envolvidos). Destaca ainda, que as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal suspendendo as cobranças de valores previstos em acordos de colaboração premiada relacionados a crimes de corrupção ativa e passiva geram considerável aumento do sentimento de corrupção sistêmica, mesmo que os fundamentos dos julgados sejam legítimos (vícios de vontade das empresas em decorrência de possíveis pressões indevidas por membros do Ministério Público).

No final de 2023, por meio da lei de revisão National Defense Authorization Act (NDAA), os Estados Unidos criaram o Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), que torna ilícito, perante a jurisdição federal daquele país, que um funcionário de governo estrangeiro (leia-se: fora dos Estados Unidos) exija, receba ou aceite receber qualquer valor para a prática de ato incompatível com a função (seja por ação ou omissão) em benefício de qualquer pessoa na prática de negócios. As sanções cominadas envolvem, além de multas, o cerceamento de liberdade (prisão máxima de 15 anos). As características marcantes da lei são: o efeito extraterritorial da jurisdição norte-americana e a fixação da competência federal. Assim, diante da normativa, funcionários públicos do Brasil podem estar sujeitos a punições nos Estados Unidos.

Anote-se que a definição de funcionário público estrangeiro para a norma é bastante ampla, permitindo incluir empregados públicos, pessoas que têm a representação de um Estado (ainda que com vínculo transitório) e membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Portanto, por meio de um processo legislativo voltado a temas de Defesa Nacional, os Estados Unidos criaram uma norma antissuborno com incidência extraterritorial, capaz de trazer aos tribunais norte-americanos funcionários públicos de outros países. Concretizaram, assim, os termos do memorando de 2021, que elevou a corrupção à condição de ameaça à Segurança Nacional.