Existem várias razões para a judicialização da saúde no Brasil:

Limitações do Sistema de Saúde (SUS) quanto a medicamentos, cirurgias e cuidados especiais que por vezes resultam em dificuldades de acesso, levando as pessoas a buscarem soluções na esfera judicial.

Negativa de Cobertura por Planos de Saúde: Muitas vezes, os planos de saúde também negam cobertura para tratamentos, procedimentos ou medicamentos que são considerados essenciais pelos pacientes. Isso leva os indivíduos a buscarem assistência legal para garantir seus direitos de saúde.

Desigualdades Socioeconômicas: As desigualdades socioeconômicas exacerbam o problema da judicialização da saúde. Indivíduos com recursos financeiros podem ter mais facilidade para acessar serviços de saúde privados ou pagar por tratamentos e medicamentos, porém, por vezes vemos indivíduos de faixas sociais como a classe média que são pessimamente atendidos com repetitivas negativas em seus frágeis contratos de planos de saúde.