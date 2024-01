O Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), com 2.046 artigos e que regula as relações entre as pessoas antes do nascimento, durante a vida e após a morte, a mais abrangente e relevante legislação para a sociedade, está sujeito a reforma por Comissão (CJCODCIVIL) criada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, com prazo de 180 dias para apresentação de anteprojeto, tendo sido nomeado presidente dessa Comissão o ministro Luis Felipe Salomão.

Leia também A necessária atualização do Código Civil no Brasil e o papel do Superior Tribunal de Justiça

PUBLICIDADE Muitos desconhecem a chamada Reforma do Código Civil, não só os que não são da área jurídica, mas também os que são juristas e não atuam na área cível. Hoje em dia a velocidade impera e a rapidez é destacada como qualidade para o êxito de trabalhos, nas mais diversas áreas e em todas as atividades humanas. Mas o prazo estabelecido de 180 dias para a apresentação do anteprojeto de lei de reforma do Código Civil, com sua completa revisão e atualização, tamanha a sua extensão e amplitude, até mesmo para quem não é operador do Direito, causa apreensão e desassossego. Em texto intitulado “Código Civil no atropelo”, publicado no Estadão, José Renato Nalini, conselheiro científico da Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), acentua essa preocupação com a celeridade exagerada imposta na elaboração do anteprojeto de reforma do Código Civil. Ele afirma que “Agora se pretende substituir o Código Reale, assim conhecido por ter sido obra coordenada pelo famoso jus filósofo Miguel Reale, que adaptou o que ele chamava de “Constituição Civil do ser humano” à normativa fundante instaurada após a redemocratização do Brasil.”, e completa com a seguinte indagação: “É preciso fazer essa revisão a toque de caixa, sem amplíssimo debate que precisaria envolver a academia, a universidade, o empresariado, a sociedade civil e todos os que serão submetidos a essa alteração?” A ADFAS, em razão de convite realizado pela Presidência da referida Comissão, não se furtou a apresentar suas sugestões legislativas no Direito de Família e das Sucessões, embora em curtíssimo prazo, tendo buscado a revisão e atualização das respectivas normas legais, com os parâmetros dos anseios sociais e da segurança jurídica.

Publicidade

Quanto às propostas das Subcomissões da referida Comissão, instituída pelo senador Rodrigo Pacheco em 4 de setembro de 2023, sua apresentação ocorreu em 8 de dezembro de 2023, ou seja, foram elaboradas sobre mais de 2.000 artigos em apenas cerca de 60 dias úteis.

Obviamente o atropelo citado pelo jurista José Renato Nalini foi inevitável e resultou em propostas como aquela da absurda obrigação dos padrastos e madrastas pagarem pensão alimentícia aos enteados, em que é retomada e até mesmo piorada a proposta que existia no Projeto de lei que tramitou no Senado, chamado Estatuto das Famílias (Lei nº 470/2020), que foi arquivado no Congresso Nacional, em razão de sua inaceitabilidade pelos membros do Poder Legislativo.

O Código Civil (CC), que vigora atualmente, estabelece que as relações entre padrastos, madrastas e seus enteados gera o parentesco por afinidade, que impede o casamento entre eles, sendo esse vínculo oriundo de casamento ou de união estável (art.1.595 c/c art. 1.521, II).

A proposta da Subcomissão de Família repete essa norma, de modo a considerar que há parentesco por afinidade nessas relações, em capítulo chamado de Famílias Recompostas (Relatório da Subcomissão, art. 1.510-L), mas propõe que aqueles que se casam ou passam a viver em união estável com uma pessoa que já tem filhos terá o dever de pagar pensão alimentícia ao enteado se a relação com o genitor (pai ou mãe) dessas crianças ou adolescentes terminar. Isto sendo aplicável até mesmo se a relação de casamento ou de união estável que gerou o parentesco por afinidade não terminou e o enteado estiver morando com seu outro genitor.

Vejam a proposta da referida Subcomissão: Art. 1.694. § 1º-A. A obrigação de prestar alimentos existe independentemente da natureza do parentesco e da existência de multiparentalidade.

Publicidade

A proposta ressalva expressamente que não é necessário haver a multiparentalidade, que advém da socioafetividade, em que o padrasto ou a madrasta exerce o papel de pai ou de mãe do enteado. A socioafetividade, com base no art. 1.593 do Código Civil e apoio especialmente dos julgados dos Tribunais, passou a ser entendida como relação de parentesco no Brasil, gerando todos os efeitos do parentesco consanguíneo.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Mas, na multiparentalidade ou socioafetividade o padrasto assume a posição de pai do seu enteado, com a afetividade recíproca na relação e assim sendo reconhecido pela sociedade, o que ocorre quando o genitor biológico não participa da criação e educação do filho, tendo desaparecido, ou sendo omisso, sendo somente assim que a jurisprudência reconhece que o chamado pai socioafetivo tem o dever de pagar pensão. Reitere-se que a proposta da Subcomissão é de que, sem a socioafetividade, ou seja, sem assumir a posição de pai ou de mãe, o padrasto e a madrasta passem a ter o dever de pagar pensão alimentícia aos enteados. Isto, obviamente, desincentivará os casamentos e uniões estáveis com pessoas que tenham filhos menores. É um evidente incentivo ao desafeto, ou celibato, em contradição ou na contramão do próprio relatório apresentado pela Subcomissão de Família, que acentua a importância do afeto como baliza do Direito de Família. Recordemos que o dever de prestar alimentos poderá ser prolongado até o enteado alcançar os 24 anos, não terminando nem mesmo na sua maioridade civil dos 18 anos de idade.

Publicidade

Quem se sentirá confortável em casar-se ou viver em união estável com outra pessoa que já tenha filhos, sabendo que se houver a separação, sem a formação de vínculo socioafetivo ou da chamada multiparentalidade, possa ser obrigado a pagar pensão aos enteados?