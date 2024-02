O que temos testemunhado, para além do verniz midiático, é o retorno da normalização pública de práticas ilícitas envolvendo o erário público, bem como o avanço de práticas clientelistas no preenchimento de cargos chaves na estrutura judicial, o que obviamente rende frutos que não contribuem para o amadurecimento de nossa República.

Causa ainda espanto observar que o avanço de tais práticas de tomada institucional do Estado Brasileiro não tem se restringido aos espaços públicos, esses já plenos de cargos para a famosa troca de favores, mas também tem avançado até mesmo ao nível dos espaços privados, aviltando uma justa governança corporativa, a qual que se constitui mesmo como uma legítima expectativa dos acionistas.

Basta ver o que ocorreu recentemente com uma gigante da extração de minério, que foi vítima de intensa pressão para a nomeação de político de preferência do Palácio do Planalto para ocupar cargo de presidência na companhia, ao que noticiado sob pena de sofrer eventual revés em seus interesses corporativos no tocante a expedição de licenças ambientais, fato esse que não tão curiosamente foi noticiado com naturalidade pela imprensa.