Com o INSS disponibilizando o informe de rendimentos do ano-base de 2023, surge uma questão crucial para aposentados, pensionistas e demais beneficiários: a não declaração do Imposto de Renda (IR) pode levar à perda do benefício mensal? A preocupação é válida, especialmente considerando que a declaração do Imposto de Renda (IR), obrigatória para quem tem renda mensal acima de dois salários mínimos (R$2.826,66), é parte essencial da conformidade fiscal.

PUBLICIDADE Primeiramente, é importante esclarecer que a declaração do Imposto de Renda é um mecanismo de prestação de contas à Receita Federal, não estando diretamente vinculada à manutenção dos benefícios previdenciários. Em outras palavras, a não declaração por si só não resulta na suspensão ou perda do benefício mensal recebido do INSS. No entanto, essa omissão fiscal pode acarretar uma série de consequências indiretas que afetam a vida do beneficiário. Ignorar a obrigação de declarar o Imposto de Renda traz riscos significativos. Esta falha, além de violar a lei, pode gerar multas elevadas e acréscimo de juros sobre o montante devido. Nos casos mais sérios, pode-se enfrentar ações judiciais, incluindo penalidades no âmbito criminal. Além disso, pode levar à inscrição do nome na dívida ativa da União, acarretando em limitações de crédito. A declaração também é um comprovante de renda necessário em diversas situações, como na hora de solicitar empréstimos, financiamentos ou para participar de programas sociais. A ausência dessa comprovação pode restringir o acesso a esses serviços essenciais, afetando diretamente a qualidade de vida. É importante destacar que apenas os aposentados portadores de doenças graves, como cardiopatia grave, neoplasia maligna (câncer), Alzheimer, doença de Parkinson, entre outras oficialmente reconhecidas e que tiveram essa isenção confirmada pelo INSS ou validada judicialmente, estão dispensados da obrigação de declarar o Imposto de Renda. Assim como os beneficiários que recebem rendimentos inferiores ao limite estipulado de dois salários mínimos. Para todos os outros, o aplicativo MEU INSS fornece acesso ao informe de rendimentos e simplifica significativamente o processo de declaração. Basta procurar no aplicativo por “Extrato de Imposto de Renda” para ter as informações necessárias para a declaração.

Publicidade

A declaração do Imposto de Renda é uma peça-chave na gestão responsável das obrigações fiscais de cada cidadão, incluindo aposentados e pensionistas. Embora a não declaração não implique a perda automática do benefício previdenciário, ela pode levar a problemas significativos. Assim, incentiva-se a todos que se enquadram na obrigatoriedade da declaração a cumprirem com esse dever, assegurando sua tranquilidade.