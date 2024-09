Uma realidade no Brasil

A propensão a desenvolver o transtorno do jogo é uma questão preocupante. No Brasil, a prevalência estimada do transtorno entre a população geral gira em torno de 1%. No entanto, esse percentual pode ser ainda maior atualmente, especialmente devido às mudanças nas leis e ao acesso facilitado aos jogos online, que têm atraído novos públicos. Anteriormente, o vício era mais comum entre homens que buscavam jogos em ambientes de risco. Hoje, observamos um aumento significativo no atendimento a mulheres, muitas vezes donas de casa, além de uma preocupação crescente com adolescentes e crianças. Essa mudança de perfil é notável, especialmente em um cenário onde o número de pacientes com transtorno do jogo tem crescido rapidamente.

As opções atuais de tratamento incluem certas formas de terapia cognitivo-comportamental (que pode ajudar as pessoas a mudar padrões de pensamento) e grupos de autoajuda. Alguns medicamentos, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs), podem ser eficazes na redução de aspectos dos sintomas do transtorno do jogo compulsivo, como a depressão.

Grupos como os Jogadores Anônimos, que funcionam de maneira semelhante ao Alcoólicos Anônimos, oferecem suporte e recursos valiosos. É importante também procurar ajuda profissional, mesmo que as políticas públicas no Brasil ainda estejam em desenvolvimento para lidar com essa questão crescente.